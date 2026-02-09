Michelle Yeoh recibirá estrella en el Paseo de la Fama

Michelle Yeoh sumará un nuevo logro a su histórica trayectoria. La actriz malaya recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 18 de febrero de 2026, ceremonia que se realizará en Los Ángeles y que celebrará más de cuatro décadas de carrera en el cine internacional.

Con este reconocimiento, la protagonista de Everything Everywhere All at Once se convierte en la primera malaya en recibir esta distinción, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

De reina de la acción a ícono global

Nacida como Yeoh Choo Kheng el 6 de agosto de 1962 en Ipoh, Malasia, Michelle Yeoh inició su formación artística desde los cuatro años en el ballet. Estudió en la Royal Academy of Dance en Londres, pero una lesión en la espalda la obligó a abandonar su sueño de convertirse en bailarina profesional.

En 1983 ganó el certamen Miss Malasia y posteriormente Miss Moomba en Australia, lo que la llevó al mundo del espectáculo.

Su debut en pantalla fue en 1984, en un comercial junto a Jackie Chan, marcando el inicio de una carrera que pronto la posicionaría como una de las grandes estrellas del cine de acción en Hong Kong.

Durante las décadas de 1980 y 1990, acreditada inicialmente como Michelle Khan, protagonizó exitosas cintas como Yes, Madam (1985), Police Story 3: Supercop (1992), The Heroic Trio (1993), Tai Chi Master (1993) y Wing Chun (1994). Su disciplina en el baile le permitió realizar sus propias escenas de riesgo, consolidando su imagen como una “reina de la acción”.

El salto a Hollywood

Su llegada al cine occidental ocurrió en 1997 con Tomorrow Never Dies, de la saga James Bond, donde interpretó a la agente Wai Lin, un personaje fuerte y alejado de los estereotipos tradicionales.

El reconocimiento global llegó con Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), dirigida por Ang Lee, cinta que obtuvo múltiples premios Oscar y la consolidó como estrella internacional.

Posteriormente, participó en producciones como Memoirs of a Geisha (2005), Sunshine (2007), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) y The Lady (2011), donde dio vida a Aung San Suu Kyi.

También brilló en éxitos comerciales como Crazy Rich Asians (2018) y en televisión con su papel de la capitana Philippa Georgiou en Star Trek: Discovery.

Un Oscar histórico

En 2022 protagonizó Everything Everywhere All at Once, interpretando a Evelyn Quan Wang. Por este papel ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2023, convirtiéndose en la primera mujer asiática en obtener el galardón en esta categoría.

También recibió el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores (SAG), entre otros reconocimientos.

Este triunfo marcó un antes y un después en la representación asiática en Hollywood.

En años recientes ha participado en producciones como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Transformers: Rise of the Beasts (2023), Wicked (2024) y su próxima secuela, además de proyectos futuros como Avatar 4 y Avatar 5. También ha prestado su voz en franquicias animadas como Kung Fu Panda y Minions.

