Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_4_0cda99ade5
Escena

Michelle Yeoh recibirá estrella en el Paseo de la Fama

La actriz malaya y ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, será homenajeada el 18 de febrero de 2026 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

  • 09
  • Febrero
    2026

Michelle Yeoh sumará un nuevo logro a su histórica trayectoria. La actriz malaya recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 18 de febrero de 2026, ceremonia que se realizará en Los Ángeles y que celebrará más de cuatro décadas de carrera en el cine internacional.

Con este reconocimiento, la protagonista de Everything Everywhere All at Once se convierte en la primera malaya en recibir esta distinción, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

De reina de la acción a ícono global

Nacida como Yeoh Choo Kheng el 6 de agosto de 1962 en Ipoh, Malasia, Michelle Yeoh inició su formación artística desde los cuatro años en el ballet. Estudió en la Royal Academy of Dance en Londres, pero una lesión en la espalda la obligó a abandonar su sueño de convertirse en bailarina profesional.

En 1983 ganó el certamen Miss Malasia y posteriormente Miss Moomba en Australia, lo que la llevó al mundo del espectáculo.

Su debut en pantalla fue en 1984, en un comercial junto a Jackie Chan, marcando el inicio de una carrera que pronto la posicionaría como una de las grandes estrellas del cine de acción en Hong Kong.

HAvekaiaEAAWRAM.jfif

Durante las décadas de 1980 y 1990, acreditada inicialmente como Michelle Khan, protagonizó exitosas cintas como Yes, Madam (1985), Police Story 3: Supercop (1992), The Heroic Trio (1993), Tai Chi Master (1993) y Wing Chun (1994). Su disciplina en el baile le permitió realizar sus propias escenas de riesgo, consolidando su imagen como una “reina de la acción”.

El salto a Hollywood

Su llegada al cine occidental ocurrió en 1997 con Tomorrow Never Dies, de la saga James Bond, donde interpretó a la agente Wai Lin, un personaje fuerte y alejado de los estereotipos tradicionales.

El reconocimiento global llegó con Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), dirigida por Ang Lee, cinta que obtuvo múltiples premios Oscar y la consolidó como estrella internacional.

HAvdPXVbwAA0HwG.jfif

Posteriormente, participó en producciones como Memoirs of a Geisha (2005), Sunshine (2007), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) y The Lady (2011), donde dio vida a Aung San Suu Kyi.

También brilló en éxitos comerciales como Crazy Rich Asians (2018) y en televisión con su papel de la capitana Philippa Georgiou en Star Trek: Discovery.

Un Oscar histórico

En 2022 protagonizó Everything Everywhere All at Once, interpretando a Evelyn Quan Wang. Por este papel ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2023, convirtiéndose en la primera mujer asiática en obtener el galardón en esta categoría.

También recibió el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores (SAG), entre otros reconocimientos.

HAZgRF-WMAAE4Zb.jfif

Este triunfo marcó un antes y un después en la representación asiática en Hollywood.

En años recientes ha participado en producciones como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Transformers: Rise of the Beasts (2023), Wicked (2024) y su próxima secuela, además de proyectos futuros como Avatar 4 y Avatar 5. También ha prestado su voz en franquicias animadas como Kung Fu Panda y Minions.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

UNDERGROUND_STILL_06_1080_5_e4fd74bd96
Últimos días de la 78 Muestra de Cine en Cineteca Nuevo León
escena_gael_garcia_bernal_3165b2c6bf
Gael García Bernal llevará el cine y cultura mexicana a la Unesco
Gascon_5c276482dd
Karla Sofía Gascón protagoniza filme italiano en Roma
publicidad

Últimas Noticias

AP_26028570925534_197aab0996
Netanyahu viaja este martes a EUA por diálogo nuclear con Irán
vicealmirante_farias_sheinbaum_b024de6d5a
Delega Presidencia investigación a FGR sobre caso Farías Laguna
fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×