Bad Bunny lanza contundente mensaje en Coachella

El cantante puertorriqueño fue headliner en el Festival de Coachella, donde mando mensaje sobre no hacer caso a lo que se dice de él en la prensa y redes.

El reguetonero Bad Bunny se presentó este viernes en el Festival de Coachella, en California, como uno de los actos principales, donde puso a bailar a todos los asistentes, en su mayoría comunidad estadounidense.

Benito Martínez, verdadero nombre de Bad Bunny, fue el primer artista latino en encabezar este festival, donde frente a más de 150 mil personas interpretó sus grandes éxitos como ‘El apagón’, ‘Si veo a tu mamá’, ‘La Santa’, ‘Me porto bonito’, ‘Safaera’, ‘Efecto’, ‘Titi me pregunto’, ‘Neverita’, entre otros.

Bad Bunny canto “Me Porto Bonito” esta noche en coachella #badchella 💚 pic.twitter.com/3hIVvxMJag — Bad Bunny 🌊BADCHELLA (@suconejitomalo) April 15, 2023

bad bunny y el dr.simi es mi momento favorito de todo el show pic.twitter.com/BdC9dndjqs — mar. (@mjfelicias) April 15, 2023





Durante su participación no dudó en hacer un tributo a la salsa y a la historia musical de Puerto Rico y Cuba, donde rindió homenaje a las estrellas que abrieron camino para la música latina, entre ellos Héctor Lavoe, Tito Puente y Celia Cruz, así como los reguetoneros Daddy Yankee y Tego Calderón, entre otros.

Momento cuando Bad Bunny rinde tributo a la salsa y a la historia musical de Puerto Rico y Cuba durante su presentación en Coachella. 🇵🇷❤️‍🔥pic.twitter.com/fK0GAqQ1Ou — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) April 15, 2023





Sin embargo, no todo fue baile, ya que el cantante aprovechó el espacio para mandar un severo mensaje contra la prensa y las redes sociales, y es que, durante los últimos meses se ha visto envuelto en diversas polémicas que van desde lanzar el teléfono de una fanática, hasta su supuesta relación con Kendall Jenner.



“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón.

“Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa', mencionó.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023





Este discurso vino acompañado de aplausos por parte de sus fanáticos, pero también sembró dudas sobre si estas declaraciones estarían confirmando que no sostiene un romance con la modelo, como se especuló por diversos medios internacionales hace un par de meses.



Con esto, continúo su mensaje mencionando que realmente el público nunca va a conocer verdaderamente a un artista, ya que las entrevistas o contenido que comparten en redes es algo que cambian.

Ante esto, los usuarios de redes sociales tomaron la situación con humor y reaccionaron a la invitación de ‘El Conejo Malo’ a su casa.

Yo afuera de la casa de Bad Bunny porque él mismo me invitó. pic.twitter.com/I5fn87uoLg — ⭑*. ˣᵒᵒ⭑•*. ᴿᵃⁿⁱᵏᵃ_ⁱⁿᵈᵃᵉʸᵒ (@Ranikaxx131) April 15, 2023

llegando a la casa de bad bunny porque me invito

pic.twitter.com/adBtcGq6KE — ⭑ (@Y2KR0SE) April 15, 2023





Kris Jenner después de ver que Bad Bunny negó su relacion con Kendall y las fallas tecnicas por #Coachella en #BadChella pic.twitter.com/7Q5qSLUFUM — Joseph (@koswild) April 15, 2023





Presentación con fallas técnicas

Durante su acto en Coachella, el intérprete tuvo varios invitados, entre los que destacó el rapero estadounidense Post Malone, quién llegó al escenario junto a una guitarra, listo para interpretar la versión acústica de ‘La Canción’ y ‘Yonaguni’, sin embargo, las fallas en el audio y la guitarra no se hicieron esperar; sumando a esto que, ambos cantantes no pudieron comunicarse de forma adecuada, ya que Bad Bunny no entendía al 100% el inglés de Malone, y este no comprendía el español del puertorriqueño.





'Yo estoy enseñando español a Post Malone, él me está enseñando inglés a mí. Entiende todo lo que le digo', bromeo el reguetonero, quién selló su amistad con un fuerte abrazo antes de continuar el concierto, donde logró que todo el público norteamericano entonara perfectamente sus temas en español.