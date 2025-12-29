Brigitte Bardot será enterrada en Saint-Tropez

La actriz y activista francesa Brigitte Bardot, fallecida el pasado 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, frente al mar Mediterráneo, informó este lunes el Ayuntamiento de la localidad.

Descanso final junto a su familia

El camposanto elegido es el mismo donde descansan sus padres y otros miembros de su familia, una decisión tomada en concertación entre las autoridades municipales y los allegados de la actriz.

Aunque Bardot expresó en vida su deseo de ser enterrada en el jardín de su propiedad La Madrague, junto a sus animales y con una sencilla cruz de madera, no se presentó una solicitud formal para una inhumación privada en el domicilio.

Funeral y homenaje público

Las exequias se celebrarán el miércoles 7 de enero de 2026, con una ceremonia religiosa a las 11:00 horas en la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez, seguida de una inhumación privada y confidencial en el cementerio marino.

Para permitir que vecinos y admiradores puedan despedirse, la ceremonia será retransmitida en pantallas instaladas en el puerto y en la plaza de los Lices.

Un adiós a una icono de Saint-Tropez

La Fundación Brigitte Bardot señaló que, tras la inhumación, se realizará un homenaje abierto al público.

Mientras tanto, Saint-Tropez, ciudad que la consideró durante décadas su “embajadora más brillante”, ya registra flores, fotografías y mensajes de despedida frente a La Madrague.

