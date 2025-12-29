Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_29_T125919_012_411719e45b
Escena

Brigitte Bardot será enterrada en Saint-Tropez

La actriz descansará en el cementerio marino de Saint-Tropez, donde reposan sus padres; el funeral será el 7 de enero de 2026

  • 29
  • Diciembre
    2025

La actriz y activista francesa Brigitte Bardot, fallecida el pasado 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, frente al mar Mediterráneo, informó este lunes el Ayuntamiento de la localidad.

Descanso final junto a su familia

El camposanto elegido es el mismo donde descansan sus padres y otros miembros de su familia, una decisión tomada en concertación entre las autoridades municipales y los allegados de la actriz.

G9P_pXpWYAAttBb (1).jfif

 Aunque Bardot expresó en vida su deseo de ser enterrada en el jardín de su propiedad La Madrague, junto a sus animales y con una sencilla cruz de madera, no se presentó una solicitud formal para una inhumación privada en el domicilio.

Funeral y homenaje público

Las exequias se celebrarán el miércoles 7 de enero de 2026, con una ceremonia religiosa a las 11:00 horas en la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez, seguida de una inhumación privada y confidencial en el cementerio marino.

G9P8nKVXoAAFSZ6 (1).jfif

Para permitir que vecinos y admiradores puedan despedirse, la ceremonia será retransmitida en pantallas instaladas en el puerto y en la plaza de los Lices.

Un adiós a una icono de Saint-Tropez

La Fundación Brigitte Bardot señaló que, tras la inhumación, se realizará un homenaje abierto al público.

Mientras tanto, Saint-Tropez, ciudad que la consideró durante décadas su “embajadora más brillante”, ya registra flores, fotografías y mensajes de despedida frente a La Madrague.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T130034_917_1382db29c6
El final de Stranger Things deja teorías y misterios abiertos
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T121238_668_0da0900c41
Miley Cyrus impulsa su carrera en cine ofreciendo su música
G9b_BXIN_Xg_A_Aeu8h_0ef5825736
Teaser final de Stranger Things 5: La batalla final contra Vecna
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×