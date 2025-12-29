Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_29_T115950_599_6713ce98d4
Escena

Muere Don Bryant, la figura más influyentes del soul

El músico y compositor Don Bryant falleció a los 83 años; fue figura clave del soul sureño y coautor de uno de los grandes clásicos del género

  • 29
  • Diciembre
    2025

Don Bryant, una de las figuras más influyentes del soul de Memphis y coautor del clásico “I Can’t Stand the Rain”, falleció a los 83 años, informó su familia a través de las redes sociales del propio artista.

En el mensaje, sus familiares destacaron que Bryant “amaba compartir su música y canciones con todos” y que encontraba una gran alegría en interpretar y grabar música nueva.

No se precisó la causa de su muerte, aunque se reportaron problemas de salud previos.

Pilar del soul sureño

Bryant fue una pieza fundamental del sello Hi Records, la misma casa discográfica de Al Green.

Inició su carrera como cantante en la década de 1960 con el álbum Precious Soul (1969), aunque su mayor reconocimiento llegó como compositor, escribiendo cientos de canciones para artistas como Etta James, Solomon Burke, Otis Clay y Albert King.

G9QmcqtWsAAY5yo.jfif

Su legado está profundamente ligado al de su esposa, la cantante Ann Peebles, con quien se casó en 1974 y formó una de las parejas más exitosas del soul sureño.

Juntos crearon temas emblemáticos como:

  • “I Can’t Stand the Rain” (1973), nominado al Grammy y versionado por artistas como Tina Turner y Seal, además de ser sampleado por Missy Elliott en “The Rain (Supa Dupa Fly)”.
  • “99 Pounds”
  • “Do I Need You”
  • “Trouble, Heartaches & Sadness”, sampleado por GZA en el hip hop.

Regreso tardío y reconocimiento

Tras el retiro de Peebles en 2012 por un derrame cerebral, Don Bryant regresó a los escenarios a los 75 años, con una etapa tardía ampliamente aclamada por la crítica.

Lanzó los discos Don’t Give Up on Love (2017) y You Make Me Feel (2020), este último nominado al Grammy.

G9IW1V5X0AA5gvP.jfif

En 2019, Bryant y Peebles ingresaron juntos al Memphis Music Hall of Fame, convirtiéndose en la primera pareja en recibir ese honor.

Medios como The New York Times han destacado que el trabajo de Bryant y Peebles ayudó a definir el sonido del soul sureño estadounidense, una fusión de country, blues y gospel que influyó a generaciones posteriores.

G9WnA43XcAApRhC.jfif

Humilde, profundo y con una pluma inconfundible, Don Bryant deja una huella imborrable en la historia de la música soul, cuyo eco seguirá resonando en artistas y oyentes de todo el mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

infancia_mauricio_2d9c746520
La infancia de Mauricio Fernández, entre cariño y privilegios
sam_moore_interprete_de_soul_man_muere_a_los_89_anos_c54df96fc5
Sam Moore, intérprete de 'Soul Man', muere a los 89 años
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×