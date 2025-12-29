Muere Don Bryant, la figura más influyentes del soul

Don Bryant, una de las figuras más influyentes del soul de Memphis y coautor del clásico “I Can’t Stand the Rain”, falleció a los 83 años, informó su familia a través de las redes sociales del propio artista.

En el mensaje, sus familiares destacaron que Bryant “amaba compartir su música y canciones con todos” y que encontraba una gran alegría en interpretar y grabar música nueva.

No se precisó la causa de su muerte, aunque se reportaron problemas de salud previos.

Pilar del soul sureño

Bryant fue una pieza fundamental del sello Hi Records, la misma casa discográfica de Al Green.

Inició su carrera como cantante en la década de 1960 con el álbum Precious Soul (1969), aunque su mayor reconocimiento llegó como compositor, escribiendo cientos de canciones para artistas como Etta James, Solomon Burke, Otis Clay y Albert King.

Su legado está profundamente ligado al de su esposa, la cantante Ann Peebles, con quien se casó en 1974 y formó una de las parejas más exitosas del soul sureño.

Juntos crearon temas emblemáticos como:

“I Can’t Stand the Rain” (1973), nominado al Grammy y versionado por artistas como Tina Turner y Seal, además de ser sampleado por Missy Elliott en “The Rain (Supa Dupa Fly)”.

“99 Pounds”

“Do I Need You”

“Trouble, Heartaches & Sadness”, sampleado por GZA en el hip hop.

Regreso tardío y reconocimiento

Tras el retiro de Peebles en 2012 por un derrame cerebral, Don Bryant regresó a los escenarios a los 75 años, con una etapa tardía ampliamente aclamada por la crítica.

Lanzó los discos Don’t Give Up on Love (2017) y You Make Me Feel (2020), este último nominado al Grammy.

En 2019, Bryant y Peebles ingresaron juntos al Memphis Music Hall of Fame, convirtiéndose en la primera pareja en recibir ese honor.

Medios como The New York Times han destacado que el trabajo de Bryant y Peebles ayudó a definir el sonido del soul sureño estadounidense, una fusión de country, blues y gospel que influyó a generaciones posteriores.

Humilde, profundo y con una pluma inconfundible, Don Bryant deja una huella imborrable en la historia de la música soul, cuyo eco seguirá resonando en artistas y oyentes de todo el mundo.

