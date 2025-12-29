Beyoncé entra al exclusivo club de artistas multimillonarios

La cantante estadounidense Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, de acuerdo con la más reciente lista publicada por la revista Forbes, integrándose a un grupo exclusivo en el que también figuran Taylor Swift, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

Giras históricas

Durante el último año, Beyoncé encabezó la gira Cowboy Carter, inspirada en su álbum homónimo de tintes country.

El tour incluyó 32 conciertos, vendió 1.6 millones de entradas y generó 407.6 millones de dólares, lo que la convirtió en la gira de música country más exitosa de la historia, según Billboard Boxscore.

Este logro se suma al récord que la artista rompió previamente en el género R&B con el Renaissance World Tour, que concluyó en 2023 con una recaudación de 579.8 millones de dólares, también de acuerdo con Billboard.

Un imperio más allá de la música

Forbes destacó que Beyoncé comenzó a consolidar su fortuna cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, una empresa clave que le permitió obtener control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, además de participar directamente en las ganancias de su trabajo.

Ingresos millonarios en 2025

La revista estima que, al combinar los ingresos por giras, catálogo musical y acuerdos de patrocinio, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, posicionándose como la tercera artista mejor pagada del mundo este año.

Con estos resultados, Beyoncé reafirma su estatus no solo como una de las artistas más influyentes de su generación, sino también como una de las empresarias más exitosas de la industria musical global.

