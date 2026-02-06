Taylor Swift estrena 'Opalite': solución para problemas de amor

Taylor Swift presentó el videoclip de ‘Opalite’, una producción que desarrolla una narrativa basada en relaciones que no generan reciprocidad emocional.

En el video, la cantante interpreta a la ‘Mujer Solitaria’, mientras que el actor Domhnall Gleeson da vida al ‘Hombre Solo’, personajes que muestran vínculos simbólicos con objetos que representan relaciones personales sin correspondencia.

¿Qué simbolizan los personajes en el videoclip ‘Opalite’ de Taylor Swift?

Durante la historia del videoclip, la ‘Mujer Solitaria’ aparece interactuando con una roca, representación de una figura que no muestra comprensión ni devuelve atención o afecto. En paralelo, el ‘Hombre Solo’ mantiene una relación con un cactus, símbolo de un vínculo que provoca daño en cada interacción.

La narrativa presenta el punto de cambio cuando ambos personajes recurren a ‘Opalite’, elemento que funciona como detonante para que los protagonistas coincidan. A partir de ese momento, comienzan a convivir, conocerse y participar en actividades que anteriormente resultaban complicadas dentro de relaciones sin equilibrio emocional.

¿Qué os ha parecido el videoclip de OPALITE? Necesito que comentemos!!!!!! pic.twitter.com/PCUYcKurbv — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) February 6, 2026

¿Cuándo se grabó el videoclip ‘Opalite’?

El video musical fue grabado a mediados de octubre, después de la participación de Swift en el programa británico The Graham Norton Show. La producción incorpora referencias directas a ese espacio televisivo y reúne a varias figuras que coincidieron con la cantante durante esa entrevista.

Además de Swift y Gleeson, el videoclip incluye la participación de Lewis Capaldi, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cillian Murphy y el propio Graham Norton, quienes aparecen como parte del desarrollo narrativo del proyecto audiovisual.

All of the guests from Taylor Swift’s most recent appearance on ‘The Graham Norton Show’ make a cameo in her ‘Opalite’ music video:



Domhnall Gleeson

Lewis Capaldi

Jodie Turner-Smith

Greta Lee

Cillian Murphy

Graham Norton pic.twitter.com/0budqVTDzy — Pop Base (@PopBase) February 6, 2026

¿Cómo surgió la idea del video musical ‘Opalite’?

Swift explicó que la participación de Domhnall Gleeson nació durante la conversación sostenida en el programa televisivo, cuando el actor realizó un comentario sobre la posibilidad de integrarse a uno de sus proyectos musicales.

“Domhnall hizo una broma sobre querer aparecer en uno de mis videoclips. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese mismo momento, durante la entrevista, me golpeó de inmediato una idea”.

La cantante señaló que la propuesta se concretó pocos días después, cuando el actor recibió el guion del videoclip.

“Y así, una semana después, recibió por correo un guion que escribí para el vídeo de Opalite, donde él interpretaba el papel protagónico. Pensé que sería una locura si todos nuestros compañeros invitados en el show de Graham Norton esa noche también pudieran formar parte. Como un proyecto grupal escolar, pero para adultos y sin que sea obligatorio”.

¿Por qué Taylor Swift no estrenó ‘Opalite’ en YouTube?

El lanzamiento del videoclip responde a cambios en la metodología de medición de las listas musicales en EUA. El 16 de diciembre, Billboard informó modificaciones que dan mayor peso a reproducciones realizadas por usuarios con suscripciones pagadas frente a reproducciones con publicidad.

Posteriormente, el 17 de diciembre, YouTube anunció que dejaría de proporcionar datos de reproducciones a Billboard a partir del 16 de enero. La plataforma argumentó que el sistema de medición no reflejaba el comportamiento actual del público que consume música sin suscripción.

Ante este contexto, Swift decidió estrenar el videoclip exclusivamente en plataformas como Spotify Premium y Apple Music, cuyos datos sí son considerados dentro de los criterios de posicionamiento en la lista Billboard 200.

El videoclip de ‘Opalite’ se integra así a la estrategia digital de la cantante, que combina narrativa audiovisual y distribución selectiva para mantener presencia en rankings musicales.

