Brian May lanza canción inédita de Queen grabada en 1974

El guitarrista presentó 'Not For Sale', tema grabado en 1974 y descartado de 'Queen II', que será incluido en la reedición del álbum prevista para 2026

Brian May, integrante de Queen, confirmó el lanzamiento de una canción inédita para Navidad, 51 años después de quedar afuera de su segundo disco.

El guitarrista presentó un especial de Navidad para la emisora de radio digital Planet Rock, donde los seguidores tuvieron la primera oportunidad de escuchar el tema inédito Not For Sale.

La canción, compuesta por May, se grabó originalmente en 1974 durante las sesiones del segundo álbum de estudio de la banda, Queen II, pero quedó afuera. El tema se remasterizó y aparecerá en un relanzamiento del disco en 2026.

“Es posible que la gente haya escuchado una versión pirata de Not for Sale (Polar Bear) de Smile; es una canción muy antigua, pero que yo sepa, nadie ha escuchado esta versión.

“Es un trabajo en progreso y aparecerá en la próxima reedición de Queen II, que saldrá el año que viene, pero lo incluyo en mi especial de Planet Rock porque me fascina saber qué opina la gente al respecto”.

A lo largo de su exitosa carrera, Queen lanzó 15 discos de estudio. El último salió tres años después de la muerte de Freddie Mercury, a los 45 años, en 1991. Made In Heaven, lanzado en 1995, incluía arreglos vocales y partes de piano grabadas por Mercury. A principios de este año, May reveló que la banda había regresado al estudio con Adam Lambert, su cantante de gira desde 2014.


