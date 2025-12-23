Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_estres_financiero_fd3249ba7d
Finanzas

Lideran costo de vida e inflación el estrés financiero en México

En 2025, el costo de vida y la inflación son las principales causas de estrés financiero en México; 7 de cada 10 personas enfrentan presión económica.

  • 23
  • Diciembre
    2025

En 2025, el costo de vida y la inflación se colocaron como los factores que causaron más estrés financiero a los mexicanos.

El estrés financiero es la tensión emocional, mental o física que experimenta una persona cuando siente que no puede cubrir sus gastos, cumplir obligaciones económicas o mantener estabilidad en su vida diaria debido a problemas de dinero.

De acuerdo con el estudio “Future Shopper 2025” de la Agencia VML, los temas que más estrés financiero causaron a los consumidores fueron el costo de vida y la inflación, con un 32% y 13% de las menciones.

En el listado también destacan el ahorro para el futuro con un 10% y la vivienda, incluyendo servicios o costo, hipoteca o alquiler, con 9 por ciento.

Aunado a ello, el informe refiere que los impuestos también pusieron en jaque las finanzas de los consumidores mexicanos, ya que un 7% los mencionó como un tema que les causó estrés financiero.

Con un 5% de las menciones, el estudio reporta al trabajo y también a la geopolítica (guerra e incertidumbre).

En la parte final del ranking también destacan rubros como los aranceles, con un 4% de las respuestas, y la incertidumbre política, con un 3%.

Cabe señalar que, según cifras del Inegi, cerca de 7 de cada 10 mexicanos enfrenta algún nivel de estrés financiero, de los cuales casi 40% presentan estrés financiero alto.

Regios no son la excepción

En octubre pasado, El Horizonte publicó que en lo referente al manejo de sus finanzas personales, los regios están enfrentando un panorama muy complicado y prueba de ello es que el 49.76% de las personas en Nuevo León tienen estrés financiero.

Aunque el porcentaje es alto, este aún se coloca por debajo del 53% del promedio nacional.

“Muchas personas, a pesar de tener un buen nivel de estudios, a pesar de vivir en zonas como esta, la zona metropolitana de Monterrey, viven con estrés financiero; esto impacta directamente nuestra salud y, por ende, nuestra calidad de vida”, explicó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Oscar Rosado Jiménez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aranceles_mexico_asia_759d9eb2dd
Dialoga México sobre aranceles con países sin tratado comercial
banxico_tasa_interes_7f8796a0d2
Banxico recorta tasa y ajusta al alza pronósticos de la inflación
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×