Lideran costo de vida e inflación el estrés financiero en México

En 2025, el costo de vida y la inflación se colocaron como los factores que causaron más estrés financiero a los mexicanos.

El estrés financiero es la tensión emocional, mental o física que experimenta una persona cuando siente que no puede cubrir sus gastos, cumplir obligaciones económicas o mantener estabilidad en su vida diaria debido a problemas de dinero.

De acuerdo con el estudio “Future Shopper 2025” de la Agencia VML, los temas que más estrés financiero causaron a los consumidores fueron el costo de vida y la inflación, con un 32% y 13% de las menciones.

En el listado también destacan el ahorro para el futuro con un 10% y la vivienda, incluyendo servicios o costo, hipoteca o alquiler, con 9 por ciento.

Aunado a ello, el informe refiere que los impuestos también pusieron en jaque las finanzas de los consumidores mexicanos, ya que un 7% los mencionó como un tema que les causó estrés financiero.

Con un 5% de las menciones, el estudio reporta al trabajo y también a la geopolítica (guerra e incertidumbre).

En la parte final del ranking también destacan rubros como los aranceles, con un 4% de las respuestas, y la incertidumbre política, con un 3%.

Cabe señalar que, según cifras del Inegi, cerca de 7 de cada 10 mexicanos enfrenta algún nivel de estrés financiero, de los cuales casi 40% presentan estrés financiero alto.

Regios no son la excepción

En octubre pasado, El Horizonte publicó que en lo referente al manejo de sus finanzas personales, los regios están enfrentando un panorama muy complicado y prueba de ello es que el 49.76% de las personas en Nuevo León tienen estrés financiero.

Aunque el porcentaje es alto, este aún se coloca por debajo del 53% del promedio nacional.

“Muchas personas, a pesar de tener un buen nivel de estudios, a pesar de vivir en zonas como esta, la zona metropolitana de Monterrey, viven con estrés financiero; esto impacta directamente nuestra salud y, por ende, nuestra calidad de vida”, explicó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Oscar Rosado Jiménez.

