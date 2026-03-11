Podcast
Poder Judicial de Tamaulipas inaugura nuevo juzgado en Jaumave

El Poder Judicial de Tamaulipas inauguró nuevas instalaciones del Juzgado en Jaumave para acercar los servicios jurídicos a la población

  • 11
  • Marzo
    2026

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas inauguró nuevas instalaciones del Juzgado en el municipio de Jaumave, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios de justicia para las personas que viven en esta región del estado.

La ceremonia fue encabezada por la magistrada presidenta Tania Contreras López, quien estuvo acompañada por autoridades del propio Poder Judicial y del gobierno municipal.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 1.36.17 PM (2).jpeg

Autoridades judiciales encabezan la inauguración

En el acto también participaron la magistrada presidenta del Órgano de Administración Hilda Leal Gutiérrez y la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial Ludivina Aldape Garfias.

Asimismo, estuvieron presentes el alcalde de Jaumave Manuel Báez Martínez y la jueza Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, quien estará al frente de este órgano jurisdiccional.

Durante su intervención, la magistrada presidenta subrayó que la apertura del juzgado representa un paso importante para acercar la justicia a la población.

“Porque cuando un juzgado cuenta con instalaciones dignas y accesibles, lo que se está haciendo no es solamente habilitar un espacio físico… es abrir una puerta. Una puerta para que las personas puedan defender sus derechos”, expresó.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 1.36.17 PM.jpeg

Contreras López recordó que durante su recorrido por el municipio, en el periodo de campaña, tuvo la oportunidad de dialogar con habitantes de la comunidad y conocer de primera mano las dificultades que enfrentaban para acceder a servicios judiciales.

“Las y los magistrados que estamos aquí el día de hoy tuvimos la oportunidad de recorrer las calles de Jaumave, escuchar a muchas personas y conocer de cerca sus necesidades. Hoy regresamos ya no con palabras, sino con hechos que reflejan el compromiso que hicimos con sus habitantes”, señaló.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 1.36.17 PM (1).jpeg

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la magistrada también destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para atender a quienes acuden a solicitar apoyo legal.

“Estoy segura de que estas nuevas instalaciones permitirán que las personas, y especialmente las mujeres que acuden en busca de justicia, encuentren aquí un espacio digno, cercano y confiable para la protección de sus derechos”, indicó.

Buscan fortalecer el acceso a la justicia

Con la apertura de este juzgado, el Poder Judicial de Tamaulipas busca fortalecer la atención judicial en la región y garantizar que más ciudadanos puedan resolver sus asuntos legales sin tener que trasladarse a otros municipios.

Las autoridades destacaron que este proyecto forma parte del proceso de transformación institucional que busca consolidar un sistema judicial más cercano, accesible y comprometido con la población en todas las regiones del estado.


