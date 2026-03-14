Billy Joel reaparece en homenaje y su hija habla de su salud

El cantante estadounidense Billy Joel reapareció públicamente en un emotivo homenaje a su carrera celebrado en el Carnegie Hall de Nueva York, donde se realizó un concierto benéfico titulado “The Music of Billy Joel”.

El evento reunió a diversos artistas que interpretaron algunos de los mayores éxitos del músico, conocido mundialmente por su clásico Piano Man. Entre los participantes estuvo su hija Alexa Ray Joel, quien también subió al escenario para cantar una de las canciones de su padre.

Su salud tras el diagnóstico

La aparición del artista, de 76 años, fue especialmente significativa porque se ha mantenido alejado de los escenarios desde que en 2025 reveló que fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal, un trastorno neurológico que afecta el equilibrio, la audición y la movilidad.

Tras conocerse el diagnóstico, el músico canceló todos los conciertos que tenía programados para concentrarse en su tratamiento y proceso de recuperación.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Alexa Ray Joel explicó que su padre ha seguido de forma constante las recomendaciones médicas.

“Está haciendo fisioterapia regularmente y lo está haciendo muy bien. También está comiendo sano y prestando mucha atención a su salud”, señaló.

Cambios en su estilo de vida

La hija del artista también reveló que el cantante ha adoptado varios cambios en su rutina diaria para mejorar su condición.

“Ha perdido peso porque está siguiendo una dieta que le recomendaron… Todo está enfocado en su salud y bienestar”, explicó.

Alexa Ray destacó además la actitud del músico ante la enfermedad, describiéndolo como “un luchador” que se mantiene enfocado en su recuperación.

“Estoy muy orgullosa de él. Es muy resiliente y está comprometido con estar sano y ser proactivo”, afirmó.

Un homenaje lleno de emoción

Durante el concierto tributo, Billy Joel se mostró visiblemente emocionado al escuchar a otros artistas interpretar su repertorio. Entre los invitados estuvieron la cantante Pink y su hija Willow Sage Hart.

El evento también tuvo un propósito benéfico, ya que recaudó fondos para programas de educación musical dirigidos a comunidades con menos recursos.

Aunque el músico no ha anunciado un regreso oficial a los escenarios, su familia asegura que su prioridad es la recuperación, mientras los seguidores del artista continúan atentos a cualquier novedad sobre su salud y su futuro en la música.

Comentarios