Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_40_2df6c54a18
Escena

Billy Joel reaparece en homenaje y su hija habla de su salud

El legendario 'Piano Man' asistió a un tributo en Carnegie Hall mientras su hija Alexa Ray Joel asegura que el músico está comprometido con su recuperación

  • 14
  • Marzo
    2026

El cantante estadounidense Billy Joel reapareció públicamente en un emotivo homenaje a su carrera celebrado en el Carnegie Hall de Nueva York, donde se realizó un concierto benéfico titulado “The Music of Billy Joel”.

El evento reunió a diversos artistas que interpretaron algunos de los mayores éxitos del músico, conocido mundialmente por su clásico Piano Man. Entre los participantes estuvo su hija Alexa Ray Joel, quien también subió al escenario para cantar una de las canciones de su padre.

Su salud tras el diagnóstico

La aparición del artista, de 76 años, fue especialmente significativa porque se ha mantenido alejado de los escenarios desde que en 2025 reveló que fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal, un trastorno neurológico que afecta el equilibrio, la audición y la movilidad.

GrqDYMLXAAEGHjq.jpg

Tras conocerse el diagnóstico, el músico canceló todos los conciertos que tenía programados para concentrarse en su tratamiento y proceso de recuperación.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Alexa Ray Joel explicó que su padre ha seguido de forma constante las recomendaciones médicas.

“Está haciendo fisioterapia regularmente y lo está haciendo muy bien. También está comiendo sano y prestando mucha atención a su salud”, señaló.

Cambios en su estilo de vida

La hija del artista también reveló que el cantante ha adoptado varios cambios en su rutina diaria para mejorar su condición.

“Ha perdido peso porque está siguiendo una dieta que le recomendaron… Todo está enfocado en su salud y bienestar”, explicó.

HDTXgGGWYAAdbHC.jpg

Alexa Ray destacó además la actitud del músico ante la enfermedad, describiéndolo como “un luchador” que se mantiene enfocado en su recuperación.

“Estoy muy orgullosa de él. Es muy resiliente y está comprometido con estar sano y ser proactivo”, afirmó.

Un homenaje lleno de emoción

Durante el concierto tributo, Billy Joel se mostró visiblemente emocionado al escuchar a otros artistas interpretar su repertorio. Entre los invitados estuvieron la cantante Pink y su hija Willow Sage Hart.

El evento también tuvo un propósito benéfico, ya que recaudó fondos para programas de educación musical dirigidos a comunidades con menos recursos.

Aunque el músico no ha anunciado un regreso oficial a los escenarios, su familia asegura que su prioridad es la recuperación, mientras los seguidores del artista continúan atentos a cualquier novedad sobre su salud y su futuro en la música.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2_3bb23d3a6c
Rosalía se retracta de comentarios sobre Picasso
EH_UNA_FOTO_38_2a9b2d071e
La guitarra de David Gilmour rompe récord en subasta
EH_FALLECIMIENTO_1_5f85caaad8
Muere Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead
publicidad

Últimas Noticias

AP_26074127895887_79c2c20cbf
Venezuela elimina a Japón y avanza a semifinales del WBC
EH_CONTEXTO_14_7b59540006
Israel intercepta oleadas de misiles lanzados desde Irán
eua_avion_irak_muertos_fe7e60d2a2
EUA identifica a militares caídos en avión que cayó en Irak
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
publicidad
×