Muere Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead

El mundo del rock y el heavy metal está de luto tras la muerte de Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, quien falleció a los 64 años la noche del 13 de marzo de 2026, según confirmó su familia a través de redes sociales.

El músico galés, cuyo nombre completo era Philip Anthony Campbell, murió en paz después de una larga y valiente batalla en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación mayor. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las causas específicas de su fallecimiento.

Su partida representa una pérdida significativa para la historia del heavy metal, ya que Campbell fue durante más de tres décadas uno de los pilares musicales de Motörhead y uno de los guitarristas más influyentes de la escena del rock duro.

Más de tres décadas en Motörhead

Nacido el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd, en Gales, Campbell comenzó a tocar la guitarra a los 10 años inspirado por figuras legendarias como Jimi Hendrix, Tony Iommi, Jimmy Page y Michael Schenker.

Antes de alcanzar la fama internacional, formó parte de varias bandas de la escena rockera británica, entre ellas Persian Risk.

Su gran salto llegó en 1984 cuando se integró a Motörhead, sustituyendo al guitarrista Fast Eddie Clarke. A partir de ese momento se convirtió en uno de los miembros más estables de la agrupación, permaneciendo en ella hasta su disolución en 2015 tras la muerte del líder y bajista Lemmy Kilmister.

Durante sus 31 años en la banda, Campbell ayudó a consolidar el sonido característico del grupo: guitarras crudas, riffs contundentes y una energía feroz que definió el estilo inconfundible de Motörhead.

El arquitecto del sonido de la etapa final

Aunque clásicos como Ace of Spades pertenecen a la etapa previa a su llegada, la era de Campbell aportó mayor técnica y una orientación aún más marcada hacia riffs pesados.

El guitarrista participó en álbumes fundamentales de la discografía de la banda, como Orgasmatron (1986), 1916 (1991) y Bastards (1993), entre muchos otros trabajos que consolidaron el legado del grupo dentro del heavy metal.

Entre las canciones más emblemáticas asociadas con su estilo destacan temas como Killed by Death, Orgasmatron, Eat the Rich, Going to Brazil, Born to Raise Hell y Overnight Sensation.

En estas composiciones se aprecia su característico trabajo de guitarra: riffs potentes, solos agresivos y un sonido directo que encajaba perfectamente con el espíritu de la banda.

El propio Campbell llegó a señalar que el álbum Bastards era uno de sus favoritos dentro de la discografía del grupo.

Un legado que continuó tras Motörhead

Tras la disolución de Motörhead en 2015, Campbell continuó activo en la música y en 2016 fundó la banda Phil Campbell and the Bastard Sons.

El proyecto tenía un carácter especialmente familiar: junto a él participaban tres de sus hijos, Todd en la guitarra, Tyla en el bajo y Dane en la batería, además del vocalista Neil Starr.

Con esta agrupación, el guitarrista mantuvo viva su pasión por el rock pesado, combinando influencias clásicas con una nueva generación de músicos y realizando giras internacionales.

La muerte de Campbell llega más de una década después de la desaparición de Lemmy Kilmister, quien falleció en 2015, y de otros miembros históricos del grupo.

Para millones de seguidores, Campbell fue una pieza esencial en la evolución de Motörhead durante su etapa final, aportando una identidad sonora poderosa que mantuvo viva la esencia del rock ‘n’ roll más crudo.

Su legado perdura en decenas de álbumes, innumerables conciertos y en una actitud musical que siempre defendió el volumen alto, los riffs demoledores y la autenticidad del heavy metal.

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