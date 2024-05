Bono de U2 asegura que Coldplay no es una banda de rock

El músico de rock irlandés habló en la serie de ocho partes de BBC Sounds Music Uncovered: The Genius Of Coldplay en donde hizo algunas declaraciones sobre Coldplay, sugiriendo que el grupo británico no debería ser considerado ni juzgado bajo los criterios típicos del rock.

Así mismo, Bono expresó su admiración por la canción “Clocks”, del segundo álbum de estudio de Coldplay, A Rush Of Blood to the Head.

El líder de U2 rememoró el impacto que tuvo la canción en él, diciendo: “Se te pega, más ajustado que el tiempo mismo”, y describió su reacción inicial como una especie de celebración contenida

“La esfera del reloj de una banda compartiendo un momento en el tiempo. Recuerdo cuando la escuché por primera vez, dando puñetazos al aire de forma varonil pero no agresiva, y luego la sensación de ‘oh, esta canción es mejor que cualquier otra del momento’”, contó Bono refiriéndose a “Clocks”.

“Debo mencionar que Coldplay no es un grupo de rock. Espero que eso sea obvio”, aclaró Bono en pocas palabras. Además, apuntó hacia una comparación más intrigante al mencionar al grupo Isley Brothers, insinuando así una complejidad y riqueza en la música de Coldplay que trasciende las etiquetas tradicionales del género.

Aunque a primera vista pareciera una crítica negativa, en realidad las observaciones de Bono destaca no solo la admiración entre colegas, sino también el reconocimiento de las singularidades artísticas que definen la esencia de Coldplay.

Cabe destacar que aunque muchos no lo consideran dentro del rock, la banda liderada por Chris Martin, ha logrado conquistar a todo el mundo, muestra de ello son los exitosos conciertos que han ofrecido en más de 15 años.

Comentarios