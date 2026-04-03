Rescatan a tripulante de avión estadounidense derribado por Irán

Fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes que se encontraban a bordo del avión de combate derribado esta mañana por Irán.

De acuerdo con funcionarios en Estados Unidos, esta es la primera vez que un hecho de dicha naturaleza ocurre desde que se desató el conflicto en Medio Oriente.

Washington consiguió recuperar al menos a uno de ellos, que está vivo y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos de las fuentes a la cadena estadounidense.

A pesar de esto, no se encuentra clara la situación del otro tripulante, aunque las operaciones de búsqueda siguen en marcha.

Este derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración de Trump, después de prometer que intensificaría la violencia contra Irán.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran fragmentos de la aeronave, así como la silla en la que uno de los tripulantes se encontraba.

🇮🇷Le siège du pilote du chasseur américain F15E qui a été abattu en Iran



Ce siège montre les restes de l'avion après qu'il a été abattu par les Gardiens de la Révolution, dans une scène qui met en évidence l'ampleur des dégâts causés à ce chasseur sophistiqué. https://t.co/aViBoy9C9R pic.twitter.com/ZSeK5mJC5o — Geocrises FR (@geocrises) April 3, 2026

Derriban aparente avión de combate estadounidense sobre Irán

Medios iraníes reportaron sobre el derribo de un avión de combate estadounidense sobre su territorio.

El paradero del avión de combate identificado como un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán.

Aquí te presentamos la nota completa: Derriban aparente avión de combate estadounidense sobre Irán

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