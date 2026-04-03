Brilla Jesús López en futbol freestyle a nivel nacional

El talento deportivo en la capital tamaulipeca sigue rompiendo fronteras. Originario de la emblemática Colonia Nacozari, Jesús López Zapata se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del Friday Futbol (Freestyle), tras una destacada participación nacional que lo coloca en la élite de esta disciplina.

En su torneo más reciente, López Zapata demostró su dominio con el balón al posicionarse entre los ocho mejores exponentes de todo México, compitiendo contra 32 de los participantes más hábiles del país.

Disciplina nacida durante la pandemia Covid-19

Lo que hoy es una carrera deportiva de alto rendimiento, comenzó como una curiosidad durante el confinamiento. “Llevo cinco años; desde que empezó lo de la pandemia del Covid-19, comencé a practicar. Primero quise aprender trucos; jugaba futbol en las retas con los amigos, pero después vi que hacían otra clase de trucos, empecé a investigar, vi que se llamaba Friday Futbol y decidí empezar a entrenar”, relata Jesús.

Sin embargo, llegar al nivel actual no ha sido obra de la casualidad. El joven atleta dedica hasta seis horas diarias de entrenamiento, pues esta modalidad exige una concentración absoluta y una condición física impecable para ejecutar cada movimiento con precisión.

El camino de Jesús no se detiene. Su siguiente gran reto es en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo el torneo nacional que reúne a los mejores del país. Este evento es de vital importancia, ya que es el clasificatorio oficial para el Mundial de la especialidad, que se celebrará el próximo mes de octubre en Francia.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Más allá de los trofeos y los viajes, Jesús López Zapata tiene claro su compromiso social. Su mensaje para las niñas y niños de Ciudad Victoria es directo: los invita a acercarse a cualquier deporte, recalcando que la clave del éxito no es solo el talento, sino la disciplina.

Con el apoyo de su comunidad y su incansable esfuerzo, "Chucho" López se perfila para llevar el nombre de la Colonia Nacozari y de Tamaulipas a los escenarios internacionales más importantes del deporte urbano.

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