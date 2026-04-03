Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
the_chosen_serie_f90ac10f8b
Escena

'The Chosen' estrenará sexta temporada sobre la pasión de Cristo

'The Chosen' confirmó el estreno de su sexta temporada el 15 de noviembre. La historia abordará la pasión y crucifixión de Cristo

  • 03
  • Abril
    2026

La serie "The Chosen" dio a conocer la fecha de estreno de su sexta temporada, una de las más esperadas por sus seguidores, ya que abordará la pasión y crucifixión de Jesucristo.

Estreno escalonado en streaming

Los primeros tres episodios estarán disponibles a partir del 15 de noviembre, posteriormente la serie continuará con un formato semanal, liberando nuevos capítulos hasta el 6 de diciembre.

La temporada estará compuesta por siete episodios, aunque el cierre no llegará de inmediato a la plataforma.

Un final pensado para la pantalla grande

El episodio final tendrá un tratamiento especial: se estrenará exclusivamente en cines durante la primavera de 2027, en una fecha que podría coincidir con Semana Santa.

Este cierre estará enfocado directamente en la crucifixión de Jesús de Nazaret, con una propuesta más cinematográfica, emocional y profunda.

Además, este desenlace dará paso inmediato a la séptima temporada, que también tendrá un estreno inicial en salas de cine.

Cabe señalar que la sexta entrega profundizará en la pasión, crucifixión y sepultura de Cristo, uno de los pasajes más conocidos pero también más interpretados dentro del cristianismo.

El creador de la serie, Dallas Jenkins, explicó que el objetivo es ir más allá de los hechos conocidos.

“Todos conocen esta parte de la historia, pero no todos entienden el porqué de la crucifixión y lo que ocurrió en esas horas”, señaló.

Una visión más humana de la historia bíblica

Desde su estreno, "The Chosen" ha destacado por ofrecer una narrativa distinta sobre la vida de Jesús, enfocándose en sus relaciones, emociones y el impacto de sus enseñanzas en quienes lo rodearon.

Esta nueva temporada promete mantener ese enfoque, pero con un tono más intenso, marcado por los eventos que conducen al sacrificio en el Calvario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
EH_CONTEXTO_16_965e7fbfb4
Emily Bader y Logan Lerman lideran reboot de '13 Going on 30'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_3d58f0bc22
Checa lo que puedes hacer para el 'finde' primaveral
publicidad

Últimas Noticias

rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×