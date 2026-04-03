'The Chosen' estrenará sexta temporada sobre la pasión de Cristo

La serie "The Chosen" dio a conocer la fecha de estreno de su sexta temporada, una de las más esperadas por sus seguidores, ya que abordará la pasión y crucifixión de Jesucristo.

Estreno escalonado en streaming

Los primeros tres episodios estarán disponibles a partir del 15 de noviembre, posteriormente la serie continuará con un formato semanal, liberando nuevos capítulos hasta el 6 de diciembre.

La temporada estará compuesta por siete episodios, aunque el cierre no llegará de inmediato a la plataforma.

Un final pensado para la pantalla grande

El episodio final tendrá un tratamiento especial: se estrenará exclusivamente en cines durante la primavera de 2027, en una fecha que podría coincidir con Semana Santa.

Este cierre estará enfocado directamente en la crucifixión de Jesús de Nazaret, con una propuesta más cinematográfica, emocional y profunda.

Además, este desenlace dará paso inmediato a la séptima temporada, que también tendrá un estreno inicial en salas de cine.

The journey has led to this.



The Chosen story continues Nov 15 @PrimeVideo pic.twitter.com/SY0bkFaucL — The Chosen (@thechosentv) April 3, 2026

Cabe señalar que la sexta entrega profundizará en la pasión, crucifixión y sepultura de Cristo, uno de los pasajes más conocidos pero también más interpretados dentro del cristianismo.

El creador de la serie, Dallas Jenkins, explicó que el objetivo es ir más allá de los hechos conocidos.

“Todos conocen esta parte de la historia, pero no todos entienden el porqué de la crucifixión y lo que ocurrió en esas horas”, señaló.

Una visión más humana de la historia bíblica

Desde su estreno, "The Chosen" ha destacado por ofrecer una narrativa distinta sobre la vida de Jesús, enfocándose en sus relaciones, emociones y el impacto de sus enseñanzas en quienes lo rodearon.

Esta nueva temporada promete mantener ese enfoque, pero con un tono más intenso, marcado por los eventos que conducen al sacrificio en el Calvario.

Comentarios