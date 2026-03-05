Detienen a Britney Spears por presuntamente conducir alcoholizada

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida por autoridades en California luego de ser señalada de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con reportes difundidos por medios especializados en espectáculos.

Según la información publicada, la intérprete fue interceptada por agentes durante la noche del miércoles tras detectar una conducción irregular.

Detención y liberación horas después

Tras la revisión correspondiente, los oficiales determinaron que debía ser arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol, una infracción conocida en Estados Unidos como DUI.

De acuerdo con los reportes, Spears fue trasladada a una estación policial donde quedó registrada en el sistema de detenciones del condado.

Horas más tarde fue liberada mediante el procedimiento conocido como “cite and release”, un mecanismo que permite a la persona enfrentar el proceso en libertad mientras continúa la investigación.

Deberá comparecer ante un tribunal

Los informes señalan que la artista deberá presentarse ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará el caso relacionado con la presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo de representantes han emitido una postura pública sobre lo ocurrido, y tampoco se han revelado detalles precisos sobre el lugar exacto donde se registró la detención.

