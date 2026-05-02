Semar destruye nueve plantíos de mariguana en Baja California

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó y destruyó nueve plantíos de mariguana en una amplia zona serrana de Baja California, en una operación que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 67 mil kilogramos del enervante.

El despliegue se realizó en el área conocida como Cerro La Encantada o Picacho del Diablo, dentro de la Sierra de San Pedro Mártir, una región de difícil acceso ubicada entre el sur de Ensenada y el poniente de San Felipe.

Más de 24 mil metros cuadrados intervenidos

De acuerdo con información oficial, los sembradíos ilícitos ocupaban una superficie aproximada de 24 mil 983 metros cuadrados.

Además de la erradicación de cultivos, elementos navales localizaron un secadero clandestino donde se encontraron:

Cuatro bolsas con alrededor de 10 kilogramos cada una

70 kilogramos de mariguana a granel

Un área de secado con cerca de 100 kilogramos adicionales

Las autoridades consideran que la droga y la infraestructura asegurada podrían estar relacionadas con una organización criminal que opera en la zona de San Quintín, al sur de Baja California.

La ubicación remota de los plantíos sugiere una estrategia para dificultar su detección por parte de fuerzas de seguridad.

Operativos permanentes contra cultivos ilícitos

La Semar destacó que estas acciones forman parte de su estrategia continua de combate al narcotráfico, enfocada en localizar, asegurar y destruir plantíos ilegales en distintas regiones del país.

La institución subrayó que el incremento del tráfico y consumo mundial de drogas ilegales obliga a reforzar operaciones terrestres y aéreas en áreas identificadas como focos de producción.

La destrucción de plantíos representa una afectación directa a la cadena de producción y distribución de grupos delictivos, al impedir que toneladas de droga lleguen al mercado nacional o internacional.

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