Descarrila tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina (SEMAR), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó sobre un evento ferroviario registrado a la altura de Nizanda, Oaxaca, en la Línea Z, donde se presentó el descarrilamiento de la máquina principal de un tren de pasajeros.

Pasajeros y tripulación a bordo

De acuerdo con el comunicado oficial, en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, quienes se encontraban a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones destinados al transporte de usuarios.

La SEMAR señaló que desde el primer momento se brindó atención inmediata a las personas usuarias, además de mantener coordinación con las autoridades locales para atender el suceso y realizar el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

El Corredor Interoceánico indicó que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población de manera responsable y transparente.

