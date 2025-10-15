Nvidia y Microsoft adquieren Aligned Data Centers

Un grupo que incluye a BlackRock, Nvidia y Microsoft adquirió Aligned Data Centers en un acuerdo de aproximadamente 40,000 millones de dólares, en un esfuerzo por expandir la infraestructura de la nube y de inteligencia artificial de próxima generación.

La adquisición se produce en medio de una serie de acuerdos efectuados en los últimos meses en los que han participado los principales desarrolladores de IA que inundan con recursos y dinero el floreciente sector de la industria, y tienen que ver con elementos, como la electricidad y la infraestructura, que son necesarios para apoyar dicha tecnología.

La semana pasada se reveló que el fabricante de semiconductores AMD suministrará sus chips a la empresa de inteligencia artificial OpenAI como parte de un acuerdo para colaborar en la construcción de infraestructura de IA. La empresa también tendrá la opción de comprar hasta un 10% de participación en AMD, según un comunicado conjunto donde se anuncia el acuerdo.

El mes pasado, OpenAI y Nvidia anunciaron una asociación de 100,000 millones de dólares que añadirá al menos 10 gigavatios de poder de cómputo en centros de datos.

El portafolio de Aligned incluye 50 ubicaciones y más de 5 gigavatios de capacidad operativa y planificada, incluidos activos en desarrollo, ubicados principalmente en Estados Unidos y en América Latina. Algunas de las instalaciones están en el norte de Virginia, Chicago, Dallas, Ohio, Phoenix, Salt Lake City, Sao Paulo, Brasil, Querétaro, México y Santiago, Chile.

Aligned, que es de propiedad privada, continuará siendo dirigida por el CEO Andrew Schaap y mantendrá su sede en Dallas.

Uno de los vendedores, Macquarie Asset Management, invirtió inicialmente en Aligned en 2018. Ben Way, jefe de Macquarie Asset Management, dijo en un comunicado: “La expansión de Aligned Data Centers de dos ubicaciones a 50 en siete años es representativa de nuestro enfoque de trabajar con grandes empresas y equipos para apoyar su rápido crecimiento y generar un impacto positivo”.

La transacción es el primer acuerdo para el consorcio de inversión, denominado Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP). El consorcio tiene un objetivo inicial de movilizar y desplegar 30.000 millones de dólares de capital social, con la posibilidad de alcanzar los 100,000 millones de dólares, incluida la deuda.

“AIP está posicionada para satisfacer la creciente demanda de infraestructura requerida a medida que la IA continúa transformando la economía global”, afirmó en un comunicado Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock y presidente de AIP. “Esta asociación reúne a empresas líderes y moviliza capital privado para acelerar la innovación en IA e impulsar el crecimiento económico y la productividad global”.

Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2026.

Las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 1% en las operaciones matutinas.

