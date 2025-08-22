Cerrar X
Escena

BTS celebra Movie Weeks con maratón de giras en cines

Del 24 de septiembre al 5 de octubre, ARMY podrá ver conciertos remasterizados en 4K y recibir regalos exclusivos en salas mexicanas

  • 22
  • Agosto
    2025

El grupo surcoreano BTS anunció que llevará a cabo Movie Weeks, un maratón de 12 días en el que proyectará sus giras más emblemáticas en cines de todo el mundo, incluyendo México, con versiones remasterizadas en 4K.

Desde sus redes sociales, se reveló que el evento iniciará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre de 2025, ofreciendo a su base de seguidores, conocida como ARMY, la oportunidad de revivir los momentos más destacados de su trayectoria musical en la pantalla grande.

La programación de Movie Weeks reunirá cuatro películas remasterizadas, seleccionadas de distintas etapas del grupo de K-pop. El ciclo arrancará el 24 de septiembre con dos funciones: "BTS 2016 Live the Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered" y "BTS 2017 Live Trilogy Episode III the Wings Tour the Final Remastered".

Posteriormente, el 1 de octubre se proyectarán "BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London Remastered" y "BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered".

Todas las funciones estarán disponibles en salas mexicanas y podrán consultarse a través de la programación oficial de las cadenas exhibidoras.

Ejemplos recientes incluyen lanzamientos en pantalla grande como los conciertos de Jin y J-Hope, así como el documental "Jungkook, I’m Still" y la gira "Agust D Tour D-Day” de Suga. Esta dinámica reafirma el interés del fandom coreano por vivir experiencias colectivas, al margen de la distancia y la dispersión geográfica.

Uno de los incentivos adicionales para la comunidad ARMY es la posibilidad de acceder a regalos exclusivos. Las funciones suelen incluir la entrega de photocards, postales y la venta de productos oficiales, como vasos y palomeras conmemorativas. Durante el HYBE Fest, organizado meses atrás por Cinépolis, los asistentes pudieron adquirir mercancía oficial vinculada tanto a BTS como a otros grupos de la empresa, como TXT y Enhypen.


