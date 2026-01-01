Angela Aguilar comparte sus mejores momentos de 2025

Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, diversas personalidades del medio artístico nacional inundaron las redes sociales con reflexiones y recuentos de los momentos más memorables que vivieron en 2025, y Ángela Aguilar no fue la excepción.

La cantante compartió un video en el que mostró algunos pasajes personales y profesionales del año que terminó, muchos de ellos junto a su esposo, Christian Nodal.

El clip inicia con un popular trend de TikTok que Ángela grabó con Nodal, en el que ambos se dan cachetadas con una tortilla de harina mientras mantienen agua en la boca.

A lo largo del video también aparecen escenas más íntimas, como Christian abrazando a la perrita que comparten o cabalgando, así como fragmentos de presentaciones en palenques y conciertos en los que la intérprete estuvo presente para acompañarlo.

La cantante de “Mis amigas las flores” incluyó además imágenes de lo que habría sido su exclusiva fiesta de cumpleaños, así como algunos momentos detrás del escenario durante giras y presentaciones. En contraste, Christian Nodal no ha compartido hasta ahora ninguna publicación en sus redes sociales relacionada con el cierre de 2025 o el inicio de 2026.

Más allá del recuento visual, Ángela Aguilar también publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, en la que reconoció que 2025 fue un año especialmente complicado debido a las constantes críticas y señalamientos que recibió en redes sociales, en gran medida por su relación con Nodal.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil”, escribió.

La integrante de la dinastía Aguilar señaló que decidió no renunciar a su identidad para encajar en narrativas ajenas y que mantenerse de pie en medio de la polémica fue, para ella, una forma de decir la verdad sin necesidad de confrontación directa.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia, de sus seguidores y de su fe, y concluyó con un mensaje de cierre: “Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso… Bienvenido 2026”.

