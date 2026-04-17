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Busca AMC repetir éxito en cines con Taylor Swift

Además de la posible alianza con Swift, AMC también ha comenzado a acercarse a plataformas como Netflix, para así marcar un cambio entre el cine y streaming.

  • 17
  • Abril
    2026

AMC Theatres abrió la puerta a una posible colaboración con Taylor Swift, en medio de los cambios que vive la industria del cine tras el intento de compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

El director ejecutivo de la cadena, Adam Aron, no solo respaldó la operación, sino que dejó ver que el vínculo con la cantante podría fortalecerse tras el éxito previo de sus conciertos en pantalla grande, lo que apunta a nuevas alianzas entre cine y música.

¿Por qué AMC apuesta por Taylor Swift otra vez?

Durante su participación en CinemaCon, Aron destacó que la relación con la artista sigue vigente y que existen posibilidades reales de nuevas colaboraciones, aunque aún no hay proyectos confirmados.

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El antecedente inmediato es el éxito comercial que representaron los conciertos de Taylor Swift proyectados en cines, lo que abrió una nueva vía de negocio para exhibidores fuera de los estrenos tradicionales.

El directivo dejó claro que este tipo de contenidos atrae audiencias masivas y permite diversificar la cartelera, en un momento en que la industria busca reinventarse.

El modelo híbrido que impulsa AMC con streaming

Además de la posible alianza con Swift, AMC también ha comenzado a acercarse a plataformas como Netflix, marcando un cambio en la relación histórica entre cines y streaming.

Taylor Swift

Aron señaló que ya existen colaboraciones para llevar ciertos contenidos de streaming a salas, lo que podría consolidar un modelo híbrido donde ambos formatos convivan.

Este enfoque permitiría ampliar la oferta en cines, incluyendo conciertos, eventos especiales y producciones que originalmente no estaban pensadas para exhibición tradicional.

AMC respalda compra de Warner Bros por Paramount

En paralelo, el CEO de AMC expresó su apoyo a la posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, una operación valuada en más de 110 mil millones de dólares.

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Mientras parte de Hollywood ha manifestado preocupación por la concentración de poder, Aron considera que el acuerdo podría resultar positivo si se traduce en más producción de películas y mayor oferta para las salas. 

El directivo defendió que un aumento en el número de estrenos beneficiaría directamente a los cines, en contraste con las críticas que advierten menos oportunidades creativas.


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