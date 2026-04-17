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‘Beauty and a Beat’ de JB y Nicki Minaj domina 13 años después

El resurgimiento del tema se vincula con su reciente interpretación durante el festival Coachella, donde volvió a captar la atención del público

  • 17
  • Abril
    2026

La canción “Beauty and a Beat”, interpretada por Justin Bieber con la participación de Nicki Minaj, volvió a colocarse en el primer lugar del chart global de Spotify, al alcanzar un nuevo pico de 9.1 millones de reproducciones en un solo día, a más de una década de su lanzamiento.

El tema, estrenado en 2012 como parte del álbum “Believe”, resurge en el entorno digital impulsado por nuevas audiencias y momentos clave que lo han devuelto a la conversación global.

¿Cuándo fue el boom de “Beauty and a Beat”?

La canción fue lanzada en octubre de 2012, en un momento en el que Justin Bieber transitaba de estrella juvenil a figura global del pop. El sencillo logró posicionarse en el Top 10 del Billboard Hot 100 y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

En ese periodo, el tema destacó por su mezcla de electropop y dance, sonidos dominantes en la industria musical de inicios de la década de 2010, junto con la participación de Nicki Minaj, quien ya se consolidaba como una de las figuras más influyentes del rap.

¿Por qué volvió a ser tendencia en 2026?

El resurgimiento del tema se vincula con su reciente interpretación durante el festival Coachella, donde volvió a captar la atención del público. La presentación reactivó el interés por la canción y generó un aumento en su consumo en plataformas digitales.

Tras este momento, el tema registró un crecimiento sostenido en reproducciones hasta alcanzar el primer lugar global en Spotify.

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¿Qué cifras respaldan su impacto histórico?

Desde su lanzamiento, “Beauty and a Beat” ha acumulado miles de millones de reproducciones en distintas plataformas. Su videoclip oficial supera los mil millones de vistas, consolidándose como uno de los más reproducidos dentro del catálogo de Justin Bieber.

Además, el álbum “Believe” debutó en el número uno del Billboard 200, marcando una etapa relevante en la evolución artística del cantante y ampliando su presencia a nivel internacional.

 

 


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