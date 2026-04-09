Cameron Diaz protagonizará secuela de 'Troop Beverly Hills'

Cameron Diaz se integró como protagonista de la secuela de Troop Beverly Hills, la comedia de culto ochentera, que actualmente desarrolla Trister Pictures.

Además de estar al frente de la historia, será la productora de la nueva película, que será dirigida por Clea DuVall, quien además tiene a su cargo el guion y retoma su colaboración con el estudio después del buen resultado de Happiest Season. La producción también estará a cargo de Laurence Mark junto a Diaz y su socia Katherine Power. Como la actriz protagonizó varias películas exitosas de Sony, tales como Los Ángeles de Charlie, El Descanso y Malas Enseñanzas, este proyecto es una nueva alianza entre ellas y el estudio.

La secuela se suma a la nueva etapa profesional de la artista, quien regresó a la actuación hace poco con la comedia Back in Action, junto a Jamie Fox, luego de más de una década alejada de los reflectores.

De hecho, su regreso era tan esperado y fue tan mediáticamente comentado que la cinta se posicionó como uno de los estrenos más exitosos recientes de Netflix en inglés. Troop Beverly Hills se estrenó en 1989, con Shelley Long en el rol protagónico, y seguía la historia de una adinerada ama de casa de Beverly Hills, quien buscaba demostrar que era capaz de liderar un grupo de exploradoras, combinando humor con una crítica social ligera. La actriz también participará en la comedia negra Outcome, dirigida por Jonah Hill, además de retomar su papel como Fiona en Shrek 5 y desarrollar nuevos proyectos para plataformas de streaming.

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