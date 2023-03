Cancelan concierto de Billie Eilish por intensas lluvias

Memes y videos inundaron las redes sociales luego de que la lluvia azotara el recinto donde se presentaría la cantante Billie Eilish.

Desde el día de ayer cientos de seguidores de Billie Eilish habían acampado afuera del Foro Sol para estar lo más cerca posible de la cantante, sin embargo, el clima hizo de las suyas y el concierto tuvo que ser cancelado.

Todos se dispersaron para protegerse de las fuertes lluvias con granizo que se presentaron esta noche en la Ciudad de México.

La cantante Billie Eilish tenía programado presentarse a las 8:30 de la noche como parte de su gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023″.

Aviso importante sobre Billie Eilish en la CDMX.





Sin embargo, fue minutos antes del concierto cuando se hizo presente la ‘furia de Tláloc’.

Billie Eilish @ Foro Sol CDMX



Billie Eilish @ Foro Sol CDMX

Billie sale al escenario a dar unas palabras, el show no puede llevarse a acabo





Por motivos de seguridad, la cantante salió a ofrecer disculpas a las 10 de la noche e informó que sólo cantaría algunos temas.

La intérprete entonó en versión acústica los temas Ocean Eyes, When the Party Is Over, Everything I Wanted, TV, Lovely y Happier Than Ever.

Un mar de pantallas de celular iluminan la improvisada actuación de Billie Eilish en el Foro Sol.

❤️ pic.twitter.com/XHvFDq3pCE — mninoticias (@mninoticias) March 30, 2023





La situación quedó evidenciada en las redes sociales, las cuales se inundaron de memes y videos donde se muestra a las personas corriendo bajo la lluvia y buscando protección hasta en los baños portátiles del recinto.

Encerrados en un baño portátil del foro sol por la lluvia 😭 No canceles Billie plox

¡Ojo! Así las cosas en el Foro Sol para el concierto de Billie Eilish; los fans se protegen como pueden de la #lluvia



Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.



📹 Redes pic.twitter.com/WY0uPKSe6N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

billie eilish predijo su concierto en el foro sol en el mv de happier than ever



pic.twitter.com/N24tsDlsvX — 🍟 (@ytoourownway) March 30, 2023

Los fans de Billie Eilish regresando a sus casas todos mojados y con el concierto cancelado: