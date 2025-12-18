Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026

Durante la última Sesión Ordinaria de Cabildo del año, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a $9,792 millones de pesos.

El dictamen, que ya había sido avalado previamente en comisiones, mantiene los montos y rubros originales, destinados a garantizar la operación municipal, la transparencia y el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Seguridad y grandes eventos: Los ejes centrales

El alcalde regiomontano, Adrián de la Garza, destacó que el presupuesto está estrictamente alineado a las metas establecidas al inicio de su gestión, con un enfoque prioritario en la protección de la ciudadanía.

“Hay prioridades importantes en este Presupuesto de Egresos... es un presupuesto que va enfocado al tema de seguridad, con el programa ESCUDO, para consolidar este programa”, detalló el primer edil.

Además del fortalecimiento policial, el presupuesto contempla partidas estratégicas para:

Eventos Internacionales: Actividades en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

Obra Pública y Urbanismo: Regeneración del Barrio Antiguo y el programa Transformando Monterrey.

Movilidad y Apoyo Social: Consolidación de la Tarjeta Regia y la implementación de la nueva Regio Ruta.

Apoyo a la economía familiar: subsidios y descuentos

En la misma sesión, el cuerpo de Síndicos y Regidores autorizó una serie de beneficios fiscales para el inicio del 2026. Se aprobó la aplicación de subsidios en el cobro del Impuesto Predial para quienes estén al corriente con sus pagos, realicen su aportación en los primeros meses del año o hagan su trámite digital.

Asimismo, se dio luz verde a la aplicación de subsidios en multas de tránsito no graves y otras infracciones administrativas, buscando incentivar la regularización de los ciudadanos.

Con esta aprobación, el Gobierno de Monterrey cierra el año legislativo con un plan financiero que busca equilibrar la inversión en infraestructura global con la atención directa a las necesidades básicas de la población.

