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Escena

Ana Bárbara habría echado de su casa a su novio por infidelidad

Ángel Muñoz ya no se encontraría en el hogar que compartía con la intérprete y actualmente permanecería en un apartamento en Beverly Hills

  • 19
  • Marzo
    2026

La cantante Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer que habría corrido de su casa a su pareja, Ángel Muñoz, tras el escándalo por una presunta infidelidad. La situación ha generado gran revuelo en redes y programas de espectáculos.

Las versiones sobre una crisis comenzaron luego de que surgieran acusaciones de una supuesta relación extramarital por parte de Muñoz, lo que detonó una ola de comentarios y especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Fue el periodista Alex Rodríguez quien reveló durante el programa Siéntese quien pueda que la cantante habría tomado la decisión de pedirle a su pareja que abandonara la casa.

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Según explicó, esta determinación habría estado influenciada por sus hijos mayores, quienes presuntamente la presionaron ante la polémica.

De acuerdo con esta información, Ángel Muñoz ya no se encontraría en el hogar que compartía con la intérprete y actualmente permanecería en un apartamento en Beverly Hills, donde evitaría cualquier contacto en medio del escándalo.

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni su pareja han confirmado oficialmente la ruptura. Sin embargo, el caso sigue generando atención mediática y mantiene a la opinión pública pendiente de cualquier actualización sobre su relación.


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