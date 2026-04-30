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Escena

Lara Campos celebra 'Día del Niño' con concierto en Nuevo León

La joven cantante ha consolidado su presencia en el público infantil y juvenil con un repertorio musical caracterizado por letras frescas y ritmos pegajosos

  • 30
  • Abril
    2026

La tarde del miércoles, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, festejaron a los niños con el evento "Celebremos niñas y niños" en la Arena Monterrey y lograron reunir 10,000 asistentes.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y la directora del DIF, Gloria Bazán, comentaron que lo más importante son los niños.

“Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta celebración que es para todas y todos ustedes. Queremos que se diviertan, queremos que sonrían, queremos que bailen muchísimo. Ya saben que tanto para el DIF como para este gobierno las niñas y los niños son lo más importante" comentó la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y la directora del DIF.

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La primera en abrir el gran show fue la cantante regiomontana Ana Sofi W, quien encendió los motores para posteriormente recibir a Lara Campos.

Gracias a las dinámicas que se llevaron a cabo, los niños pudieron llevarse grandes premios como juguetes, entre otras cosas.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron una lluvia de pelotas para regalar a los asistentes de la mano de la cantante Lara Campos.

Lara Campos se consolida ante público infantil con sus canciones

La joven cantante e influencer Lara Campos ha consolidado su presencia en el público infantil y juvenil con un repertorio musical caracterizado por letras frescas, ritmos pegajosos y mensajes positivos.

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Entre sus canciones más conocidas destacan temas como “Festa”, “Modo Avión” y “La Vida Es Hoy”, en los que combina sonidos pop con una imagen alegre y cercana a sus seguidores.

Su propuesta musical, que suele abordar la amistad, la diversión y el crecimiento personal, la ha convertido en una de las figuras emergentes más influyentes dentro del entretenimiento digital en habla hispana.


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