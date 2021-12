Carlos Cuarón presenta su nueva película 'Amalgama'

El cineasta Carlos Cuarón compartió detalles sobre su propuesta de humor negro que se estrena este jueves

Cualquiera pensaría que por ser hermano de Alfonso Cuarón, uno de los directores mexicanos más reconocidos en todo el mundo, Carlos Cuarón contaría con todo el apoyo necesario en la industria del cine, pero no es así, ya que el realizador ha batallado para que sus proyectos terminen en la pantalla grande.

Eso ocurrió con Amalgama, tercer cinta del cineasta que se estrena este jueves y que llega a la cartelera ocho años después de su segundo largometraje, Besos de Azúcar.

"Me costó mucho trabajo levantarla, conseguir el dinero, también me desvié en el camino un rato porque la empecé a levantar cuando el guión no estaba listo y estaba pensando en hacer una película internacional en inglés", contó.

El nuevo filme de Cuarón gira en torno a cuatro dentistas que acuden a un congreso en la Riviera Maya y que son interpretados por Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. En la trama, pasarán juntos un enloquecido fin de semana de celos, envidia y excesos, en una minúscula isla del Caribe que marcará sus vidas para siempre.

"Se me ocurrió el concepto en las Islas del Rosario, en Colombia, este lugar a 45 minutos mar adentro de Cartagena. Me había invitado Manolo Cardona hace diez años y cuando regresamos ya se me había ocurrido este concepto de cuatro seres humanos encerrados en una isla", expresó.

Si de algo está orgulloso el también director de Rudo y Cursi es que sus cintas son muy diferentes la una de la otra. "No me gusta repetirme, me gustan los retos, me gusta que las cosas sean distintas en ese sentido; aprender del pasado para hacer algo diferente en el futuro", declaró.