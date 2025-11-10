Carlos Rivera anuncia concierto en Ciudad de México para 2026

El cantante Carlos Rivera anunció este lunes que el próximo 9 de mayo ofrecerá por primera vez un concierto en la Monumental Plaza de Toros México.

El originario de Tlaxcala compartió la noticia desde el propio recinto, acompañado de una intervención artística inspirada en su tierra natal.

“Para mí es un orgullo poder llevar el arte de mi tierra tlaxcalteca a la Plaza de Toros México, pero de una manera distinta: a través de la música. Transformar este espacio con arte y con vida es una mejor forma de honrar lo que somos como seres humanos”, expresó el artista en un comunicado.

Durante el anuncio, mostró un tapete monumental de 1,500 metros cuadrados, elaborado con arena y aserrín de colores por 14 artesanos huamantlecos, quienes trabajaron más de 12 horas en el diseño.

La pieza, inspirada en las alfombras tradicionales de Huamantla, simboliza las raíces, el arte y la identidad mexicana que dan vida al proyecto.

Con este nuevo desafío, Rivera buscará llenar la Plaza de Toros, tras haber agotado más de 20 conciertos en la Ciudad de México, consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música en español.

