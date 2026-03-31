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Donald Trump verá el musical 'Chicago' en Kennedy Center

El mandatario estadounidense asistirá al musical en Kennedy Center junto a Melania Trump, en medio de polémica por control y cierre del recinto

  • 31
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este martes al estreno del musical "Chicago" en el Kennedy Center, en lo que podría ser una de sus últimas visitas al recinto antes de su cierre por renovaciones en julio.

El mandatario acudirá acompañado de la primera dama, Melania Trump, marcando su primera aparición conjunta en este espacio cultural desde enero.

La obra, ambientada en la década de 1920, es una sátira sobre cómo el espectáculo y los medios convierten a criminales en celebridades, y permanecerá en cartelera hasta el 5 de abril.

La visita ocurre en un contexto polémico, luego de que Trump asumiera control sobre la institución tras reemplazar a su junta directiva y ser nombrado presidente del recinto, decisión que provocó cancelaciones de artistas y críticas dentro del sector cultural.

Además, la administración aprobó el cierre del Kennedy Center por dos años para renovaciones, así como la incorporación del nombre del mandatario al recinto, medidas que actualmente enfrentan procesos legales.

La asistencia de Trump también contrasta con su ausencia reciente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, en medio de una agenda marcada por tensiones internacionales como el conflicto con Irán.


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