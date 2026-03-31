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Escena

'Happy Feet' dará el salto al teatro como musical

La cinta animada ganadora del Óscar 'Happy Feet' será adaptada para los escenarios para un musical teatral con estreno previsto en 2028

  • 31
  • Marzo
    2026

La exitosa película animada Happy Feet se prepara para conquistar los escenarios, luego de que se confirmara el desarrollo de un musical teatral basado en la historia del pingüino bailarín Mumble.

El proyecto, que se encuentra en fase de desarrollo, contará con un equipo creativo de alto perfil encabezado por la productora Dori Berinstein, ganadora del premio Tony, y el director Michael Arden, reconocido por sus trabajos en Broadway.

Un clásico animado que ahora bailará en vivo

Estrenada en 2006 y dirigida por George Miller, la película original narraba la historia de Mumble, un pingüino emperador que, a diferencia de los demás, no puede cantar pero posee un talento excepcional para el baile.

El filme contó con un elenco de voces encabezado por Elijah Wood, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Robin Williams y Brittany Murphy.

Además de su éxito en taquilla, la cinta ganó el Óscar a Mejor Película Animada y dio pie a una secuela en 2011.

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El musical contará con libreto de Douglas Lyons y diseño de marionetas a cargo de Basil Twist, lo que anticipa una propuesta visual innovadora para dar vida a los pingüinos en el escenario.

En la coreografía participarán figuras como Ayodele Casel y el dúo Lauren Yalango-Grant y Christopher “Cree” Grant, clave en una historia donde el baile es el eje narrativo.

Estreno previsto en 2028

El estreno mundial está programado para el verano de 2028 en Minneapolis, siguiendo la tendencia de probar grandes producciones fuera de Broadway antes de su posible llegada a Nueva York.

Aunque aún no se ha anunciado el elenco, se espera que el espectáculo combine canciones del filme con nuevos temas, al estilo de los musicales tipo jukebox.

La adaptación mantendrá el espíritu de la película, centrado en temas como la aceptación, la identidad y la superación, además de su mensaje ambiental.

La historia seguirá a Mumble en su viaje por encontrar su lugar en el mundo, demostrando que ser diferente también puede ser una fortaleza.


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