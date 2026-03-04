Podcast
Nuevo León

Impulsa Monterrey certeza jurídica con entrega de testamentos

Este programa, que opera de manera permanente durante todo el año, ofrece asesoría jurídica gratuita y facilita el acceso a este trámite legal

  • 04
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad y fortalecer la unión familiar, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó este miércoles la entrega simbólica de testamentos como parte del programa municipal “Patrimonio Seguro”.

Durante el evento, el edil otorgó los primeros 20 documentos de un total de 500 trámites gestionados recientemente por su administración. 

Este programa, que opera de manera permanente durante todo el año, ofrece asesoría jurídica gratuita y facilita el acceso a este trámite legal con un costo social de $1,700 pesos, pagados directamente en las notarías aliadas.

En su mensaje a los beneficiarios, de la Garza resaltó que el testamento no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta para prevenir conflictos futuros en el núcleo familiar.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 4.41.05 PM.jpeg

“Los quiero felicitar, es un acto de responsabilidad, un acto de amor también, que nos permitirá seguir teniendo una comunidad en paz, tranquila, una familia unida, porque se le dio certeza jurídica y sobre todo se le dio certeza a lo que ustedes decidieron en vida y fue la decisión correcta y la decisión que le va a generar siempre unión familiar”, puntualizó el alcalde.

Por su parte, Rafa Ramos, titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, destacó la apertura del programa, señalando que Monterrey se distingue por no imponer restricciones económicas para acceder al beneficio.

El municipio no establece un tope al valor de la masa testamentaria.

Además, la dependencia brinda acompañamiento y orientación gratuita durante todo el proceso.

Se recordó a los asistentes que el documento es revocable y puede modificarse en cualquier momento si el testador así lo decide.

Al evento asistieron también el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el secretario de Administración, Marcelo Segovia, y la directora Marla Treviño.


