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Escena

Carmen Electra se pasa al drama con 'Dear Killer Nannies'

La actriz estadounidense sorprendió al dejar la comedia y participar en la serie dramática 'Dear Killer Nannies', sobre Pablo Escobar

  • 07
  • Abril
    2026

Carmen Electra, ícono pop de los años 90 y figura de la comedia en Hollywood, dio un paso decisivo en su carrera y le entró al drama en la serie "Dear Killer Nannies", que retrata el auge y la caída de Pablo Escobar desde la mirada de su hijo, Juan Pablo.

“Cuando leí el guion y mis escenas, lo supe de inmediato: esta es una oportunidad de hacer algo verdaderamente diferente en mi carrera actoral”, dijo la actriz.

Electra se apartó de la actuación tras alcanzar la cima de su carrera al comienzo de los 2000, pero en los últimos años la intérprete, de 53 años y originaria de Ohio, Estados Unidos, ha hecho varias apariciones.

La serie colombiana "Dear Killer Nannies" forma parte de este regreso, y sigue al hijo de uno de los capos de la droga más conocidos del siglo XX y la historia de cómo creció entre lujo, aislamiento y al cuidado de niñeros que, en realidad, eran sicarios que trabajaban para su padre.

En el proyecto, Electra interpreta a Margaret, una diseñadora de interiores neoyorquina que se mueve en la alta sociedad de los años 70 y 80 antes de terminar vinculada al entorno de Pablo Escobar.

“Ella es alguien que viene del mundo del arte y la élite de Nueva York; conoce a Andy Warhol, a Candy Darling y a muchas de sus musas”, explicó Electra, cuyo personaje, sin darse cuenta, queda envuelto en un mundo de poder, violencia y secretos.

El papel obligó a Electra, conocida por comedias como "Scary Movie", "I Want Candy" o "Date Movie", a adentrarse en un registro más dramático de lo que ha hecho hasta ahora.

“Me gustaría decir que es divertido, pero también es oscuro, muy oscuro (…) Algunas escenas son un poco glamorosas, pero se vuelven intensas y salvajes”, apuntó.

La serie, rodada en Colombia y hablada en español, le permitió convivir de cerca con el elenco local; aunque su personaje se expresa en inglés, contó con el apoyo de un traductor para seguir el idioma durante el rodaje.

“Conocía algunas palabras y ciertas frases; especialmente estando en Colombia, el idioma suena un poco diferente que en Los Ángeles”, comentó la actriz, quien se mudó a la meca del cine a los 19 años y afirma haber estado en contacto cercano con la comunidad latina desde entonces.


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