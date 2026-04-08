Despliegan operativo de búsqueda de desaparecido en Santiago

El megaoperativo que se implementó este miércoles en el municipio de Linares, en la comunidad La Estrella, se trata para tratar de localizar a una persona reportada como desaparecida en Santiago.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de la Agencia Estatal de Investigaciones y del grupo heavy mencionaron que se trata de Alejandro Flores García, de 30 años.

Él fue reportado como desaparecido el día 27 de mayo del 2025. Señalaron que fue visto por última vez en la colonia Los Peñas en el citado municipio.

Participan autoridades y colectivos en despliegue

El operativo fue coordinado por el grupo de familias buscadoras, elementos del grupo GEBI, elementos militares elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales, Fuerza Civil y del Instituto de Servicios Criminal Periciales de la Fiscalía.

El operativo se desplazó en un lateral de la presa La Estrella a donde se adentraron y posterior en área de Monte cercano al lugar recorrieron con animales caninos.

Posteriormente se desplazaron a la comunidad Loma Alta que está encañonada en la Sierra Madre, lugar donde se desplazaron el operativo con más de 60 a 70 elementos.

Comentarios