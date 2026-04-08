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Nuevo León

Despliegan operativo de búsqueda de desaparecido en Santiago

En el lugar se encuentran personal del instituto Criminalístico de Servicios Periciales de la Fiscalía, así como con el apoyo de binomios caninos

  • 08
  • Abril
    2026

El megaoperativo que se implementó este miércoles en el municipio de Linares, en la comunidad La Estrella, se trata para tratar de localizar a una persona reportada como desaparecida en Santiago.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de la Agencia Estatal de Investigaciones y del grupo heavy mencionaron que se trata de Alejandro Flores García, de 30 años.

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Él fue reportado como desaparecido el día 27 de mayo del 2025. Señalaron que fue visto por última vez en la colonia Los Peñas en el citado municipio.

Participan autoridades y colectivos en despliegue

El operativo fue coordinado por el grupo de familias buscadoras, elementos del grupo GEBI, elementos militares elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales, Fuerza Civil y del Instituto de Servicios Criminal Periciales de la Fiscalía

El operativo se desplazó en un lateral de la presa La Estrella a donde se adentraron y posterior en área de Monte cercano al lugar recorrieron con animales caninos.

Posteriormente se desplazaron a la comunidad Loma Alta que está encañonada en la Sierra Madre, lugar donde se desplazaron el operativo con más de 60 a 70 elementos.

 


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