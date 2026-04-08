Decomisan 580 kilos de marihuana tras cateo en Monterrey

Autoridades estatales decomisaron aproximadamente 580 kilogramos de presunta marihuana, así como 1.5 kilos de aparente cristal durante un operativo efectuado este miércoles en el municipio de Monterrey.

El despliegue ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Michoacán, perteneciente a la colonia Independencia, donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, K9 y peritos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo este cateo.

¿En qué condiciones encontraron la presunta droga decomisada en este vivienda?

Información preliminar señala que dentro del inmueble lograron encontrar aproximadamente 580 kilogramos de hierba verde con características similares a la marihuana. Algunas se encontraban emplayadas, mientras que otras, ya estaban empaquetadas en bolsas negras de plástico para proceder con su aparente distribución.

También se localizaron alrededor de 1.5 kilogramos de sustancia sólida con características similares al cristal que se enctronaban dentro de una bolsa plástica transparente.

Tras el operativo, autoridades estatales procedieron a asegurar el inmueble, para abrir la carpeta de investigación integrada por el delito contra la salud para quien o quienes resulten responsables.

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