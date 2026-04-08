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Nuevo León

Decomisan 580 kilos de marihuana tras cateo en Monterrey

Autoridades estatales procedieron a asegurar el inmueble, para abrir la carpeta de investigación integrada por el delito contra la salud

  • 08
  • Abril
    2026

Autoridades estatales decomisaron aproximadamente 580 kilogramos de presunta marihuana, así como 1.5 kilos de aparente cristal durante un operativo efectuado este miércoles en el municipio de Monterrey.

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El despliegue ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Michoacán, perteneciente a la colonia Independencia, donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, K9 y peritos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo este cateo.

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¿En qué condiciones encontraron la presunta droga decomisada en este vivienda?

Información preliminar señala que dentro del inmueble lograron encontrar aproximadamente 580 kilogramos de hierba verde con características similares a la marihuana. Algunas se encontraban emplayadas, mientras que otras, ya estaban empaquetadas en bolsas negras de plástico para proceder con su aparente distribución.

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También se localizaron alrededor de 1.5 kilogramos de sustancia sólida con características similares al cristal que se enctronaban dentro de una bolsa plástica transparente.

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Tras el operativo, autoridades estatales procedieron a asegurar el inmueble, para abrir la carpeta de investigación integrada por el delito contra la salud para quien o quienes resulten responsables.


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