Shakira se sincera y habla de su relación con Piqué

La cantante colombiana Shakira volvió a referirse a su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, cuatro años después de su separación, en una entrevista donde combinó humor, reflexión y críticas hacia la relación que mantuvieron.

Durante una conversación con la televisión pública española, la artista dejó claro que, aunque ha avanzado emocionalmente, aún conserva una visión crítica de su etapa en España.

Del dolor a la transformación

La intérprete explicó que la música fue clave para superar uno de los momentos más difíciles de su vida, describiendo el proceso como una reconstrucción personal tras sentirse “rota en mil pedazos”.

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“Me río mucho de lo que me ha pasado”, afirmó, al señalar que el humor se ha convertido en una herramienta para cerrar ese capítulo.

Shakira también reveló que el dolor que vivió no solo fue emocional, sino físico: “Sentía como si tuviera un agujero en el pecho”, confesó.

Sin mencionar directamente a Gerard Piqué en tono confrontativo, la cantante sí recordó los sacrificios que realizó durante su relación, incluyendo haber puesto en pausa su carrera para mudarse a Barcelona y apoyar la trayectoria futbolística del español.

“Puse mi carrera en segundo plano”, señaló, al recordar que su plan de vida cambió tras la ruptura.

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Actualmente, aseguró haber recuperado su identidad y libertad tras mudarse a Miami, donde ha retomado con fuerza su carrera artística.

Enfoque en sus hijos

Otro de los temas centrales fue la crianza de sus hijos, Milan y Sasha, a quienes dijo educar bajo normas estrictas, especialmente en el uso de tecnología.

La artista explicó que no cuentan con teléfonos móviles y que su acceso a internet está limitado, como parte de su intención de proteger su desarrollo emocional.

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Shakira también defendió su derecho a expresar el dolor a través de su música, en referencia a temas que surgieron tras la ruptura.

“Soy una artista, soy una mujer y soy una loba herida. Nadie debería decirme cómo sanar”, expresó.

A pesar del tiempo transcurrido, la historia entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando interés público, mientras la cantante asegura encontrarse en una etapa de sanación, crecimiento personal y nuevos horizontes.

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