Escena

Casa Blanca causa polémica al usar canción de Sabrina Carpenter

La Casa Blanca enfrentan críticas por usar una canción de Sabrina Carpenter en un video de deportaciones. La artista aún no se ha pronunciado

  • 01
  • Diciembre
    2025

La canción “Juno”, de la estrella pop Sabrina Carpenter, fue utilizada en un video publicado en redes sociales de la Casa Blanca para promover los esfuerzos de deportación del gobierno estadounidense.

El montaje muestra distintos arrestos realizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acompañado de la línea

“¿Alguna vez has probado esto?”, usada de forma burlesca sobre la posición física de los detenidos al ser sometidos.

El gesto ha generado controversia, pues en sus conciertos Sabrina interpreta esa parte de la canción mostrando diferentes posiciones sexuales como parte de su show, lo que ha provocado críticas sobre el uso inapropiado del tema en un contexto gubernamental.

Olivia Rodrigo critica a ICE por utilizar su canción

Sabrina Carpenter no es la única artista involucrada. Recientemente, la canción “All-American Bitch” de Olivia Rodrigo fue empleada sin autorización en un video del DHS para promover la autodeportación.



La cantante reaccionó de forma contundente: “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y odiosa”, escribió en los comentarios del clip, que luego fue eliminado.

El tema ha escalado, pues ambas artistas habían dejado atrás rumores de rivalidad a principios de año, por lo que ahora se espera si Sabrina seguirá los pasos de Olivia y responderá públicamente.



Más figuras han rechazado el uso político de su contenido

Otros casos han generado rechazo en meses recientes.

En septiembre, el DHS utilizó un fragmento del comediante Theo Von en un video sobre deportaciones, lo que el propio artista criticó públicamente.

Cantantes como Zach Bryan también han exigido que sus canciones sean retiradas de contenidos oficiales del gobierno, e incluso la empresa Pokémon se ha opuesto al uso no autorizado de su propiedad intelectual en este tipo de materiales.

Hasta el momento, Sabrina Carpenter no ha emitido comentario alguno sobre el uso de su música en el video.

Su equipo ha sido contactado, pero no ha respondido. 

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios cuestionan los límites y las implicaciones éticas del uso de música pop para promover acciones de deportación.











