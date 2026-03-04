Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
aranceles_trump_levantan_1ba4d561b5
Internacional

Tribunal exige reembolso de aranceles de Trump a importadores

El juez federal Richard Eaton instruyó devolver recursos recaudados por tarifas anuladas, en un caso que involucra a miles de empresas en Estados Unidos

  • 04
  • Marzo
    2026

Este miércoles, un juez de un tribunal federal de comercio ordenó al gobierno de Donald Trump el reembolso de más de $130,000 millones de dólares que fueron recaudados mediante sus aranceles.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el juez Richard Eaton firmó que el proceso para la devolución del capital "debería de ser sencillo".

Al finalizar una audiencia sobre la lucha de una empresa por un reembolso, el juez emitió una orden en la que se instruye a la administración de Donald Trump a iniciar el proceso del reembolso.

Con esta orden también se fijó una audiencia para este viernes solicitando actualizaciones.

Esto, además de confirmarse ilegal, trascendió debido a que más de 2000 empresas presentaron demandas ante el tribunal buscando recuperar su dinero.

En esta orden se exige que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) emita los reembolsos recalculando las tarifas iniciales que pagaron los importadores, pero excluyendo los anulados por la Corte Suprema el mes pasado.

Eaton afirmó que el juez principal del tribunal indicó que estará a cargo de resolver el litigio del reembolso.

Sin embargo, pese a esta resolución, se espera que el gobierno de Estados Unidos, mediante la Casa Blanca, apele dicha decisión, aunque hasta el momento no se han manifestado al respecto.

La abogada del Departamento de Justicia, Claudia Burke, afirmó que cualquier proceso de reembolso sería una larga tarea para el recaudador de aranceles, la CBP, ya que la agencia tendría que revisar manualmente millones de entradas de importación, concluyó el diario estadounidense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Estados de EUA demandan a Trump para frenar aranceles del 10%
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_53_57_AM_876f3e1627
Empresas de Estados Unidos ‘dan espaldarazo’ al T-MEC
finanzas_aranceles_ae4a9585f3
México entre ‘los menos castigados’ por aranceles de EUA
publicidad

Últimas Noticias

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×