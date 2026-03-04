Tribunal exige reembolso de aranceles de Trump a importadores

Este miércoles, un juez de un tribunal federal de comercio ordenó al gobierno de Donald Trump el reembolso de más de $130,000 millones de dólares que fueron recaudados mediante sus aranceles.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el juez Richard Eaton firmó que el proceso para la devolución del capital "debería de ser sencillo".

Al finalizar una audiencia sobre la lucha de una empresa por un reembolso, el juez emitió una orden en la que se instruye a la administración de Donald Trump a iniciar el proceso del reembolso.

Con esta orden también se fijó una audiencia para este viernes solicitando actualizaciones.

Esto, además de confirmarse ilegal, trascendió debido a que más de 2000 empresas presentaron demandas ante el tribunal buscando recuperar su dinero.

En esta orden se exige que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) emita los reembolsos recalculando las tarifas iniciales que pagaron los importadores, pero excluyendo los anulados por la Corte Suprema el mes pasado.

Eaton afirmó que el juez principal del tribunal indicó que estará a cargo de resolver el litigio del reembolso.

Sin embargo, pese a esta resolución, se espera que el gobierno de Estados Unidos, mediante la Casa Blanca, apele dicha decisión, aunque hasta el momento no se han manifestado al respecto.

La abogada del Departamento de Justicia, Claudia Burke, afirmó que cualquier proceso de reembolso sería una larga tarea para el recaudador de aranceles, la CBP, ya que la agencia tendría que revisar manualmente millones de entradas de importación, concluyó el diario estadounidense.

