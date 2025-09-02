Cazzu acusa a Nodal de frenar salida de su hija de Argentina

En otro capítulo del tema sobre la custodia de Inti se ha generado un nuevo conflicto entre Christian Nodal y Cazzu.

Y es que, durante su participación en el podcast "Se regalan dudas", la cantante argentina explicó que, aunque ambos se dedican a la música, Nodal no ha firmado la autorización necesaria para que la hija de ambos pueda salir de Argentina con ella.

Cazzu detalló que la firma de esta autorización se lleva postergando más de un año y aseguró que su expareja está consciente de que la necesita.

También, durante la entrevista, Cazzu se refirió a Nodal como "el progenitor de mi hija", un alias con el que no se había referido al cantante mexicano antes.

“El otro día estaba en una mediación, mi abogada, una abogada mujer, el abogado del progenitor de mi hija y su representante".

La intérprete argentina también detalló que el abogado de Nodal le habría dicho sobre el permiso que Cazzu necesita, palabras las cuales, según la artista, fueron bastante dolorosas.

“Hace tiempo que no me había sentido tan mal como ese día. (...) Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que me dijo: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’”.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

