Creadores de Hollywood lanzan coalición para regular uso de la IA

La Coalición reúne a actores y sindicatos para impulsar estándares éticos y proteger la creatividad humana frente al avance de la IA en la industria

  • 16
  • Diciembre
    2025

Este martes, un grupo de 18 expertos de Hollywood se unieron para formar la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI), cuyo objetivo es impulsar un uso responsable de la inteligencia artificial que blinde la creatividad humana, el empleo y los derechos de los creadores.

Además, esta coalición tendrá como objetivo servir como un consejo de asesoría con el que se buscará establecer "estándares compartidos, definiciones y mejores prácticas, así como protecciones éticas y artísticas para sí y cuando se use IA en proyectos de entretenimiento", esto según se detalló en su página web.

La iniciativa, la cual fue presentada por personalidades como Daniel Kwan, Joseph Gordon-Levitt o Natasha Lyonne, ya cuenta con más de 500 firmas de estrellas como Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Affleck, Guillermo del Toro, entre otros.

De acuerdo con el escrito, con esta iniciativa no se rechaza en su totalidad a la IA, pues aseguran que, aunque la tecnología ya ha alcanzado el medio, buscan un compromiso con la innovación responsable y centrada en el ser humano.

También, entre los firmantes de la iniciativa figuran miembros de sindicatos de Hollywood como el de directores (DGA), actores (SAG-AFTRA), guionistas (WGA), productores (PGA) y técnicos de escenarios (IATSE), además de artistas independientes, ejecutivos y tecnólogos.

"Esta no es una línea divisoria entre la industria tecnológica y la del entretenimiento, ni entre el sector laboral y las corporaciones. En cambio, estamos trazando una línea divisoria entre quienes quieren hacerlo rápido y quienes quieren hacerlo bien", apuntaron en su escrito.


