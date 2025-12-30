Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9b_Xe_NCW_4_A_Aw_G6d_abcd0ba749
Nacional

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

El exgobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, murió a los 75 años en Houston por complicaciones de salud, confirmaron militantes del PAN

  • 30
  • Diciembre
    2025

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y exalcalde de Ciudad Juárez, falleció este martes 30 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad.

La confirmación del deceso fue difundida inicialmente a través de mensajes vía WhatsApp por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Pablo Cuarón, y posteriormente en redes sociales por el exalcalde juarense Ramón Galindo.

De acuerdo con la información disponible, el exmandatario se encontraba delicado de salud debido a complicaciones cardiacas, situación por la cual fue hospitalizado en Houston, Texas.

Posteriormente, se informó que su fallecimiento se debió a una afección pulmonar tras una intervención quirúrgica.

Reacciones del PAN

Tras darse a conocer la noticia, el Partido Acción Nacional expresó sus condolencias mediante sus canales oficiales, donde lamentó la pérdida del exgobernador y lo reconoció como un militante destacado.

G9bach3WUAE3NkE.jfif

Elías Lixa, coordinador de los diputados federales del PAN, lo describió como “una gran persona” y “testimonio de la incansable lucha por la democracia”.

Trayectoria política

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chihuahua.

Inició su carrera política como presidente municipal de Ciudad Juárez de 1983 a 1986, convirtiéndose en el primer candidato de oposición en gobernar ese municipio.

G9bl2CkWEAA2atX.jfif

Posteriormente, fue electo gobernador del estado de Chihuahua para el periodo 1992-1998, en una etapa clave de alternancia política.

Durante su administración estatal, impulsó políticas de modernización administrativa, desarrollo económico y combate a la corrupción, consolidándose como una de las figuras más representativas del panismo en el norte del país.

Carrera nacional y diplomática

Además de su paso por el gobierno estatal, Barrio Terrazas se desempeñó como embajador de México en Canadá en 2009, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y fue coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua como contador público, contaba con una maestría en Administración de Empresas.

G9bgCtWXMAAZ7IA.png

Antes de ocupar cargos públicos, tuvo una amplia trayectoria en el sector empresarial y en organismos patronales de Ciudad Juárez, lo que fortaleció su vínculo con el sector productivo de la región.

El expresidente Felipe Calderón también lamentó el fallecimiento del político chihuahuense y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

A Francisco Barrio Terrazas le sobreviven su esposa, Hortensia Olivas, y sus hijas Marcela, Cecilia y Adriana Barrio Olivas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_5_be3c7a7b51
Muere Isiah Whitlock Jr., actor icónico de The Wire, a los 71
Salud_lamenta_muerte_de_medicos_pasantes_en_Namiquipa_654a0d6930
Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa
efrbah_f531ff872a
Brock Purdy y 49ers vencen a Bears; van por el liderato de la NFC
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×