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Nuevo León

Fortalecen conectividad aérea con ruta directa Monterrey-París

Será operada por Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, desde este domingo hasta el 23 de octubre de 2026

  • 12
  • Abril
    2026

La conectividad aérea internacional de Nuevo León se fortalece desde este domingo con el inicio de operaciones de la ruta directa Monterrey-Paris.

Impulsada a través de la Secretaría de Turismo, se busca consolidar la presencia del Estado en mercados internacionales y ampliar sus vínculos turísticos, económicos y comerciales.

Ante esto, la secretaria Maricarmen Martínez Villarreal señaló:

“Hoy Nuevo León abre una conexión directa con Europa, a través de una de las capitales más importantes del mundo. Esta ruta impulsa nuestra vinculación internacional y amplía las oportunidades de turismo, negocios e intercambio para el estado”.

Dicha ruta permitirá conectar con uno de los principales centros turísticos, económicos y culturales de Europa, así como con múltiples destinos.

Por su parte, el vicepresidente de ventas México de Aeroméxico comentó su emoción al dar este servicio con la capital francesa.

“Estamos muy contentos de iniciar servicio en esta ruta de temporada, que ubica a París como el segundo destino en Europa conectando con Monterrey. 

¿Qué días operará la ruta directa Monterrey-París?

Esta ruta operará con tres frecuencias semanales los días lunes, jueves y sábado, con salida desde Monterrey a las 15:15 horas y llegada a París a las 09:45 horas del día siguiente. 

Será operada por Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, desde el día de hoy hasta el 23 de octubre de 2026.

En el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, se suma a las conexiones internacionales que ya operan desde el estado hacia ciudades como Madrid, Seúl, Tokio y Nueva York, consolidando a Nuevo León como un punto estratégico de conexión global.

 

 


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