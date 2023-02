Chiquis celebra su primera nominación en premios Grammy

La cantante Chiquis Rivera se encuentra nominada por su álbum 'Abeja Reina' a los premios Grammy que se celebrarán el domingo en Los Ángeles.

La cantante Chiquis Rivera todavía no puede creer que se encuentra a días de la ceremonia de los Grammy, en los que está nominada por primera vez por su álbum 'Abeja reina'.



En una entrevista reciente por videollamada desde California, Chiquis estaba ya preparando el vestido y estilismo que lucirá para la ceremonia del domingo. Recordó que estaba en un gimnasio cuando se enteró de su nominación a los Grammy, era la semana de los Latin Grammy en los que iba a presentar por primera vez con un número musical, acompañada de Banda Los Recoditos.

'Estaba yo superenfocada en mi presentación', dijo. 'Mi mánager me habló... y estaba como llorando, como que algo estaba mal, es lo que yo pensé'.

Cuando su mánager logró decirle que estaba nominada, ella no se sorprendió, pues pensaba que se refería a los Latin Grammy, en los que finalmente se llevó el premio a mejor álbum de música banda por 'Abeja reina'.





'Y me dijo no, al (Grammy) americano', recordó. 'Estaba haciendo yo cardio y ya no podía, lloré de la felicidad y de la emoción, no me lo esperaba'.

Chiquis se dijo complacida, pues en esta edición compite con grandes de la música regional mexicana, incluyendo Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís, además de otra favorita de la academia, Natalia Lafourcade.

'Abeja reina' es un disco con temas compuestos por Chiquis e interludios en los que habla con su público dedicándoles mensajes inspiradores.

'Quise a través de mi música contar una historia, contar mi historia, y a la vez poder inspirar y empoderar a otras personas', destacó. 'He sufrido, pero he podido convertirlo en algo positivo lo que me ha pasado, y yo creo que no soy la única y quiero ser yo un ejemplo para los que escuchan mi música, igual que ellos se sientan inspirados'.

Chiquis se involucró en todos los aspectos del álbum, desde la selección de temas, hasta el diseño gráfico. La idea de 'Abeja reina' la tomó de esos insectos.

'Según no deben de volar porque sus alas están mucho más chiquitas que sus cuerpos, pero las abejas no saben, ellas dicen 'yo tengo que, somos trabajadoras, tenemos que ir a conseguir la miel'', dijo. 'Me gusta eso porque mucha gente quizá no creía mucho en mí o en mi carrera como cantante'.

También es una forma de recordar a su madre, la fallecida estrella de la música regional mexicana Jenni Rivera, quien le solía decir princesa. Chiquis sabe que eventualmente las princesas se vuelven reinas.

'No quiero parar jamás de aprender, de crecer como persona, como artista', expresó. 'Pero sí me siento más segura, como artista, como mujer, como cantante y ahora digo 'pues sí, yo me pongo esta corona que me dio mi madre y que me dio Dios y la voy a cargar con felicidad, con orgullo, con honor''.

El último tema del álbum es uno de los éxitos de su madre, 'De contrabando', original de Joan Sebastian. Chiquis refirió que solían escucharla juntas y le gustaba cuando ella la interpretaba en vivo. Tenía ganas de grabarla desde hace mucho tiempo, pero sentía miedo por las posibles comparaciones, al final decidió hacerla a su propia manera mezclando R&B y cumbia.

'Esta es una canción que amo', aseguró. 'Me recuerda mucho a mi madre, momentos hermosos que vivimos juntas'.

En 'La ex' Chiquis dice que no quiere ser plato de segunda mesa. La empezó a componer hace unos cuatro años.

'Estaba pasando por algo ahí medio difícil con una ex de mi ex y dije 'tengo que escribir algo' no soy la x, no soy cualquiera', señaló.

La canción 'Abeja reina', que compuso con Bobby Castro, es una poderosa interpretación de banda en la que Rivera dice que lo que tiene le ha costado y si algo le debe a su madre 'son los ovarios que me cargo'.

'También la tuve guardadita por mucho tiempo', confesó. 'Es una canción fuerte, pero como se dice, es la neta'.

Su más reciente lanzamiento es 'Porque soy abeja reina', compuesta con Luciano Luna, la cual será parte de la segunda parte del álbum en la que ya está trabajando.

'Quiero seguir con esto de 'Abeja reina', todavía tengo mucho que decir, no quiero que se termine', dijo Chiquis.

A sus reconocimientos Chiquis, cuyo nombre verdadero es Janney Marin, puede sumar el haber sido recientemente nominada al mejor podcast de bienestar y relaciones interpersonales por 'Chiquis and Chill' en los Premios Ambies.





'Es algo que se me viene tan fácil, es algo que puedo hacer, hablar con mi gente', señaló. 'Son como los Oscar de los podcasts, así que dije 'estamos haciendo algo bien''.





Con información de AP.