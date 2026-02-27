Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
susana_zabaleta_cancion_ricardo_perez_20069ad0ef
Escena

“Soy loca por ti”: canción de Susana Zabaleta tiene dedicatoria

El material se estrenará el 5 de marzo en todas las plataformas digitales y marca una etapa distinta dentro de su trayectoria artística.

  • 27
  • Febrero
    2026

Susana Zabaleta presentó el video de la canción “Soy loca por ti”, un proyecto que rinde homenaje a la época dorada del cabaret, cuando los escenarios iluminaban las noches de la ciudad con espectáculos cargados de música, sátira y libertad creativa. El material se estrenará el 5 de marzo en todas las plataformas digitales y marca una etapa distinta dentro de su trayectoria artística.

El videoclip fue dirigido por Bernardo Vázquez, quien debuta como director creativo con esta producción. La propuesta visual reconstruye la atmósfera de los años 20, 30, 40 y 50, décadas que influyeron en la estética escénica de la intérprete. 

La inspiración detrás de “Soy loca por ti”

La cantante confirmó que el video está dedicado a Ricardo Pérez, su pareja, quien la motivó a impulsar este proyecto. La canción funciona como un testimonio personal y una declaración pública de afecto.

“Esta canción está dedicada a él, uno hace las cosas para las personas que ama, como si fuera un testimonio de vida y como si quisieras recordarle a la gente que se puede ser feliz, por eso es que uno habla de sus relaciones. Cuando uno siembra algo, luego florece para arriba cosas bellas”.

susana-zabaleta-casarse.jpg

El concepto integra esa dimensión íntima con la reconstrucción estética del cabaret clásico, generando un contraste entre memoria personal y evocación histórica.

El cabaret como espacio de crítica y libertad

Zabaleta recordó sus inicios en El Hábito, foro de cabaret donde se presentaba y desde donde, aseguró, era posible abordar temas políticos y sociales de forma directa. Señaló que en esa época existía mayor apertura para la sátira pública.

susana zabaleta cancion ricardo perez (1).jpg

“Es un homenaje a todas esas personas que se subían al escenario y decían lo que había pasado la semana anterior, ayer, y podían hacer bromas acerca del presidente, de sus amantes, ahora te matan, pero en esa época había una apertura impresionante. El cabaret era como los corridos que hablan de las historias de la gente, de quién y cómo eran”.

El video retoma esa tradición y la adapta a un formato audiovisual contemporáneo, preservando el espíritu escénico que caracterizó al género.

El debut de Bernardo Vázquez como director creativo

Para Bernardo Vázquez, dirigir este proyecto representa la consolidación de una meta profesional que comenzó hace dos décadas. Inició en la industria como maquillista y, con el tiempo, se especializó también como vestuarista. Sin embargo, su objetivo fue convertirse en director creativo y diseñar un espectáculo burlesque.

La colaboración entre ambos se remonta a 19 años atrás, cuando coincidieron en una televisora. Desde entonces compartieron proyectos, ideas y aspiraciones profesionales que hoy convergen en este lanzamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_corrida_de_toros_marzo_e32c4f2bec
Reprograman corrida de toros en honor a Mauricio Fernández
escena_jim_carrey_7b3f3bfcd9
Jim Carrey recibe un César honorifico por su trayectoria
sheinbaum_islandia_mexico_homenaje_c7010fd22d
Destaca Presidenta homenaje al Ejército en México-Islandia
publicidad

Últimas Noticias

HCP_3g_D4_XYA_Audm8_7e0b97adca
México logra Récord por la camiseta más grande del mundo
EH_FOTO_VERTICAL_7eb8fe4f71
Fallece Gerardo Jiménez Aguado, funcionario de Economía
HCOFH_01_Wo_AE_Jz_Pb_e4c9af3e05
México abre con plata en la Copa del Mundo de Clavados
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×