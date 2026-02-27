Podcast
Coahuila

Colocan seguridad y energía a Coahuila en radar de inversiones

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía estatal, dijo que el entorno de certidumbre que ofrece Coahuila pesa cuando las empresas realizan evaluaciones

  • 27
  • Febrero
    2026

La seguridad y la estabilidad institucional de Coahuila se han convertido en factores decisivos para atraer nuevas inversiones en un contexto nacional complejo, afirmó el secretario de Economía del estado, Luis Olivares Martínez, quien destacó que la entidad mantiene un flujo constante de visitas de inversionistas extranjeros y proyectos en análisis.

El funcionario subrayó que la gobernabilidad y el entorno de certidumbre que ofrece Coahuila pesan de manera determinante cuando las empresas realizan evaluaciones para definir dónde instalar operaciones.

Señaló que, tras los recientes hechos de violencia en otras entidades, la diferencia en condiciones de seguridad se vuelve aún más evidente para los capitales que buscan relocalizarse.

Olivares Martínez indicó que la Secretaría de Economía recibe semanalmente delegaciones empresariales de distintos países, con predominio de inversión estadounidense. 

Añadió que  recientemente se recibió una comitiva de Canadá con la que el gobernador sostuvo reuniones con el ministro de Comercio de ese país, lo que permitió avanzar en proyectos que ya estaban en cartera con empresas canadienses.

En materia energética, destacó que el suministro de gas natural es un elemento estratégico para detonar el desarrollo industrial, particularmente en las regiones Carbonífera y Centro del estado.

Explicó que este tema fue abordado durante la reciente gira presidencial por Coahuila, al considerarse clave para fortalecer la competitividad.

Respecto a energías limpias, informó que existen siete proyectos en Coahuila actualmente en espera de reactivación, algunos con más de siete años en pausa.

Señaló que se mantienen atentos a las definiciones del Gobierno Federal en el marco del proyecto nacional que impulsa la presidenta, con la expectativa de que se concreten condiciones que permitan destrabar estas inversiones.

El secretario concluyó que, pese al entorno internacional y nacional retador, Coahuila mantiene dinamismo en la atracción de capital y condiciones que lo posicionan como destino competitivo para la relocalización industrial.


