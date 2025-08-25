Cerrar X
maluma_don_juan_75726c1793
Escena

Colombia tiene 'mucho' que 'aprender' de El Salvador: Maluma

El cantante colombiano Maluma destacó el fin de semana durante un concierto en San Salvador que su país, Colombia, tiene 'mucho' que 'aprender' de El Salvador

  • 25
  • Agosto
    2025

El cantante colombiano Maluma destacó el fin de semana durante un concierto en San Salvador que su país, Colombia, tiene "mucho" que "aprender" de El Salvador, según publicaciones hechas este lunes por medios internacionales.

"Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país, El Salvador. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas", dijo el cantante.

Maluma añadió que "como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador".

Maluma ofreció en la capital San Salvador un concierto como parte de su gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’.

El Salvador se encuentra desde hace más de tres años bajo un régimen de excepción -que suspende garantías constitucionales- para combatir a las pandillas y al que el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, atribuye la baja de homicidios en el país, que durante años fue considerado uno de los más peligrosos del mundo.

Aunque esta medida, implementada por el Gobierno y que se ha convertido en la única contra las maras, es aceptada por buena parte de la población salvadoreña y por los gobiernos de algunos países, es señalada de violentar derechos, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_buki_backstreet_boys_dd6e7b412f
Marco Antonio Solís convive con los Backstreet Boys en Las Vegas
inter_avioneta_colombia_df1b80f603
Avioneta se estrella en Colombia; mueren cuatro tripulantes
Atentados_en_Colombia_dejan_un_total_de_18_muertos_y_50_heridos_017bfb809c
Incautan en Ecuador explosivos que usarían en ataque en Colombia
publicidad

Últimas Noticias

93129934_10157455480154107_6146275784588787712_n_fdc6ac942b
Robbie Williams enfrenta demanda por autoría del éxito 'Angels'
0_E9_A0397_718ec5b7f6
Recibe UANL a 226 estudiantes en programa de movilidad
escena_lobo_negro_9f21abbabb
Este martes llega a streaming 'La Lista Terminal: Lobo Negro'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×