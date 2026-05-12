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Finanzas

Mundial 2026 impulsa preparación del pequeño comercio regio

El evento es una oportunidad histórica para el pequeño comercio en especial para zonas estratégicas como los alrededores del Estadio Monterrey o Fundidora

  • 12
  • Mayo
    2026

Ante la llegada del Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey presentó una guía de apoyo dirigida a pequeños negocios de Nuevo León, con el objetivo de prepararlos para atender el incremento de visitantes y la demanda comercial que traerá el evento internacional.

La presidenta de Canacope Monterrey, Catalina Domínguez Estrada, señaló que el Mundial representa “una oportunidad histórica para el pequeño comercio”, especialmente en zonas como los alrededores del Estadio Monterrey, Fundidora, Macroplaza, Barrio Antiguo y el corredor turístico hacia Santiago. 

Sin embargo, advirtió que también implicará retos en materia operativa, de seguridad y atención al visitante.

Como parte de esta estrategia, el organismo lanzó la “Guía Práctica para Pequeños Comerciantes – Mundial FIFA 2026 Nuevo León: Preparación, Protección y Atención al Visitante”, disponible de forma gratuita en formato digital e impreso. 

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El documento incluye recomendaciones de Profeco, protocolos básicos de Protección Civil, herramientas digitales para atención bilingüe y estrategias para fortalecer ventas y mejorar la experiencia del turista.

Domínguez Estrada destacó que el pequeño comercio debe ser incluido en los beneficios económicos del Mundial. 

“Creemos que el Mundial no solamente debe beneficiar a las grandes empresas; también debe convertirse en una plataforma de crecimiento para el comercio local, las familias emprendedoras y los negocios de barrio”, afirmó. 

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Además, llamó a reforzar programas de capacitación, digitalización, métodos de pago y acceso a microfinanciamiento para que los negocios locales enfrenten con mayor competitividad el evento deportivo.


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