Jamiroquai vuelve a México con concierto en Arena Monterrey

La banda británica liderada por Jay Kay confirmó oficialmente su regreso a México como parte de su gira por América Latina, y Monterrey figura entre las ciudades elegidas para recibir uno de los conciertos más esperados del próximo año.

La agrupación se presentará el 23 de septiembre de 2026 en la Arena Monterrey, recinto que se perfila para recibir a miles de fanáticos que durante años esperaron el regreso del grupo a territorio mexicano.

El anuncio provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre seguidores que crecieron con el sonido característico de la banda, mezcla de funk, acid jazz y música electrónica.

Monterrey, parada clave de la gira latinoamericana

Además de Monterrey, Jamiroquai ofrecerá conciertos en la Arena Guadalajara, el cual se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2026 y en la Arena de Ciudad de México el 27 de septiembre de 2026.

La banda también visitará Brasil, Chile, Argentina y Colombia dentro de un recorrido que marca su retorno a América Latina tras siete años alejados de los escenarios de la región.

El tour llega en un momento especial para la agrupación británica, ya que en 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de “Virtual Insanity”, tema que catapultó a Jamiroquai a la fama mundial y que se convirtió en uno de los videoclips más icónicos de los años noventa.

Además, la banda prepara el lanzamiento de su primer álbum de estudio en nueve años, por lo que los conciertos incluirán tanto sus éxitos clásicos como nuevas canciones.

Entre los temas más esperados por el público destacan “Cosmic Girl”, “Little L”, “Space Cowboy”, “Canned Heat” y “Deeper Underground”.

Jay Kay, figura emblemática del funk moderno

Con su estilo extravagante, sombreros distintivos y presencia escénica, Jay Kay se convirtió desde los años noventa en una de las figuras más reconocibles de la música internacional.

Jamiroquai logró posicionarse como una de las agrupaciones británicas más exitosas de su generación gracias a discos como "Emergency on Planet Earth" y "Travelling Without Moving", considerado el álbum de funk más vendido de la historia.

Actualmente la banda mantiene una enorme presencia digital, con miles de millones de reproducciones y millones de oyentes mensuales en plataformas musicales.

Fechas de preventa y venta general

La preventa para fans arrancará el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas y concluirá el 14 de mayo por la noche.

Posteriormente, el jueves 14 de mayo se realizará una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca, mientras que la venta general comenzará el viernes 15 de mayo a las 10:00 horas.

Los boletos podrán adquirirse a través del sistema Superboletos, además de taquillas oficiales y establecimientos autorizados.

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