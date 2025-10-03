Cerrar X
Escena

Condenan a Sean 'Diddy' Combs a cuatro años de prisión

Autoridades de Estados Unidos sentenciaron al artista a 50 meses de prisión por dos cargos relacionados con prostitución

  • 03
  • Octubre
    2025

El rapero Sean Combs, conocido como "Diddy", fue entenciado en Nueva York a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500,000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

El rapero apenas reaccionó a la sentencia, aunque sí agachó la cabeza y se mantuvo impasible mientras el juez federal que ha llevado el caso, Arun Subramanian, justificaba su decisión.

Subramanian afirmó que una gran parte de la violencia física que Combs ejerció contra sus entonces novias, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el pseudónimo, estaba relacionado con maratones sexuales entre varias personas.

"Hemos leído y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura", señaló el juez.

Es por ello, que el juez afirmó que la sentencia debía adecuarse a la "gravedad" de los delitos cometidos y el efecto que estos tuvieron en las víctimas, quienes llegaron a contemplar el suicidio.

Antes de que se diera a conocer su sentencia, Combs tomó la palabra ante el tribunal para pedir perdón a las víctimas "por cualquier daño emocional o físico" que les pudo provocar.

Lamentó que sus actos lo hayan llevado a perder la libertad y que las personas "víctimas de violencia de género" que tuvieron contacto con el video en el que aparece golpeando de forma brutal a Ventura en el pasillo de un hotel de los Ángeles.

La pena dictada fue mayor a la solicitada por sus abogados, pero el artista ya lleva un año recluido, por lo que ese tiempo cuenta como parte de la condena.


